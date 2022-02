Sopka Etna chrlí dym a popol, letisko v Catanii uzavreli

Na snímke sopečný popol vystupuje do ovzdušia z juhovýchodného krátera sopky Etna na Sicílii v Taliansku v pondelok 21. februára 2022 Foto: TASR/AP

Catania 21. februára (TASR) - Sopka Etna na talianskom ostrove Sicília v pondelok znova chrlila dym a popol, v dôsledku čoho museli dočasne uzavrieť tamojšie letisko v meste Catania. Oznámil to na Twitteri taliansky Národný ústav geofyziky a vulkanológie (INGV), informuje agentúra AFP.Oblak dymu stúpal do výšky približne desiatich kilometrov nad kráterom na juhovýchodnom úbočí sopky Etna, ktorá je jednou z najaktívnejších na svete. Taliansky úrad civilnej ochrany uviedol, že popol pokryl cesty, balkóny i strechy budov v okolitých mestách a obciach.Správy o zranených či škodách hlásené neboli.V pondelok napoludnie preto uzavreli neďaleké medzinárodné letisko Vincenza Belliniho v Catanii a prichádzajúce lety presmerovali do Palerma.INGV dodal, že evidoval postupný nárast seizmických otrasov vyvolaných unikajúcimi plynmi. Môže ísť o predzvesť toho, že opäť dôjde vytrysknutiu tzv. lávovej fontány. Naposledy Etna chrlila lávu 10. februára.Etna, ktorá meria 3324 metrov, je najvyššou aktívnou sopkou v Európe a za posledných 500.000 rokov bolo na nej zaznamenaných množstvo erupcií. Od vlaňajšieho februára do októbra došlo k zhruba 50 prípadom oživenia aktivity, pri ktorých tento vulkán chrlil lávu a popol.