Sopka Etna na Sicílii opäť vybuchla

Rím 18. februára (TASR) - Sopka Etna na juhotalianskom ostrove Sicília v noci na štvrtok znova vybuchla a chrlila do vzduchu horúcu lávu, iba 30 hodín po poslednej explózii. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Sopka vystreľovala lávu do výšky 700 metrov krátko po polnoci, uviedol vo štvrtok taliansky Národný ústav geofyziky a vulkanológie (INGV).Z krátera sa tiež dvíhal do výšky niekoľkých kilometrov hustý stĺp dymu, tvorený plynmi a sopečným popolom.Prúdy lávy tiekli dolu juhovýchodným svahom sopky, presne tak ako počas prvej erupcie v utorok 16. februára. Vtedy museli zatvoriť letisko v sicílskom meste Catania. Sopečný popol pokryl okrem pristávacej dráhy letiska aj domy a ulice okolitých miest.Približne po dvoch hodinách od najnovšieho výbuchu sa Etna znovu upokojila.Odborníci z INGV odobrali z blízkosti vulkánu vzorky na analýzu.Samotná Etna, na východe Sicílie, má výšku 3323 metrov a nachádza sa na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. Má päť hlavných kráterov a rozkladá sa na ploche 1190 kilometrov štvorcových. V jej okolí žije približne pol milióna ľudí a je aj obľúbeným turistickým cieľom.