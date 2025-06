Sopka Fuego je opäť aktívna, z jej okolia evakuujú ľudí

Guatemala 6. júna (TASR) - Najnovšia erupcia guatemalskej sopky Fuego spôsobila, že úrady museli evakuovať viac ako 700 ľudí žijúcich v okolitých obciach. Informuje o tom TASR podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



Sopka nachádzajúca sa 18 kilometrov od mesta Antigua Guatemala chrlila popol do výšky približne 4800 metrov a z jej krátera sa valil prúd lávy, informoval guatemalský Národný seizmologický ústav (INSIVUMEH). Úrady situáciu naďalej monitorujú.



Podľa jednej zo správ INSIVUMEH sa láva tiahne až do diaľky približne 1200 metrov od krátera sopky. „Naďalej sa nestabilne hromadí v okolí krátera a v častiach roklín, ktoré by sa mohli zrútiť a spôsobiť ďalšie pyroklastické prúdy (prúdy horúcich plynov, lávy a popola, pozn. TASR),“ uvádza úrad.



V Guatemale sa nachádza celkovo 37 sopiek, hoci mnohé z nich sa považujú za neaktívne alebo vyhasnuté. Fuego je naopak známa svojou častou aktivitou. V júni 2018 pri jej najsilnejšej erupcii za posledných 40 rokov zahynulo viac ako 200 ľudí.