Sopka Kilauea na Havaji sa opäť prebudila k životu

Honolulu 24. decembra (TASR) - Kilauea, jedna z najaktívnejších sopiek na svete, sa opäť prebudila k životu a vyvrhuje lávu až do výšky 80 metrov, uviedli americkí vulkanológovia. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



V kaldere sopky na ostrove Havaj vznikli obrovské trhliny, z ktorých sopečné plyny v nepravidelných intervaloch do okolia vyvrhujú žeravý materiál.



"Roztavený materiál, vrátane lávových bômb, je vyvrhovaný z prieduchov na dne kaldery až na jej západný okraj," uviedlo havajské observatórium americkej geologickej služby (USGS). Erupcie vyvrhujú hmotu oveľa vyššie do atmosféry ako v minulosti.



"Oblak sopečného plynu a jemných vulkanických častíc dosahuje výšku 2000 až 2600 metrov ... a vetry ho posúvajú na juhozápad," uviedla USGS



Sopečná činnosť sa začala v uzavretej oblasti národného parku Havajské vulkány a prúdy lávy "sú v súčasnosti obmedzené na Halema'uma'u a východnú časť kaldery Kilauea." Obývané oblasti preto sopečná aktivita neohrozuje.



Kilauea vybuchuje pomerne pravidelne, naposledy to bolo v septembri. Na Havajských ostrovoch je v súčasnosti šesť aktívnych sopiek, Mauna Loa je najväčšia na svete. Kilauea je síce oveľa menšia, ale aj oveľa aktívnejšia. Pravidelne uchvacuje turistov, ktorí sú zvedaví na prírodné divadlo, často preto v jej okolí lietajú aj v helikoptérach.