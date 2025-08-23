< sekcia Zahraničie
Sopka Kilauea na Havaji znovu chrlí lávu
Kilauea sa nachádza na ostrove Havaj, najväčšom z havajského súostrovia. Je to asi 320 kilometrov juhovýchodne od Honolulu, hlavného a najväčšieho mesta štátu, ktoré leží na ostrove Oahu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Honolulu 23. augusta (TASR) — Havajská sopka Kilauea sa v piatok opäť prebudila k životu a lávové gejzíry striekajú až do výšky 30 metrov. Od decembra ide o 31. chrlenie roztavenej horniny v kráteri jednej z najaktívnejších sopiek sveta, TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Z otvoru vo vrcholovom kráteri sopky začala ráno láva nepretržite striekať a o niekoľko hodín neskôr pretiekla von. Sopečná aktivita sa zatiaľ prejavuje iba vo vrcholovom kráteri a tečúca láva neohrozuje žiadne domy.
Sopečnú aktivitu v kráteri Halemaumau možno sledovať vďaka trom kamerám U.S. Geological Survey aj v priamom prenose. V Národnom parku Havajské vulkány chce množstvo zvedavcov sledovať sopečnú aktivitu aj naživo. To doteraz zvýšilo návštevnosť počas všetkých ôsmich mesiacov tohto roka. V apríli bola o 49 percent vyššia ako v rovnakom mesiaci roku 2024.
Hovorkyňa parku Jessica Ferracaneová upozornila, že návštevníci by sa mali zdržiavať na značených chodníkoch a vyhliadkach, pretože nestabilné okraje útesov a praskliny v zemi nemusia byť dobre viditeľné. Nebezpečný môže byť aj sopečný plyn, sklo a popol. Noční návštevníci by si mali priniesť baterku.
Dobrovoľníčka správy parku Janice Weiová pravidelne fotí a natáča videá krátera Halemaumau, kde podľa havajskej tradície sídli bohyňa sopky Pele. Povedala, že keď roztavená hornina vystrekuje vysoko ako fontána, znie to ako burácajúci prúdový motor alebo burácajúce oceánske vlny. Jej teplo tiež cíti z diaľky viac ako jeden a pol kilometra.
Kilauea sa nachádza na ostrove Havaj, najväčšom z havajského súostrovia. Je to asi 320 kilometrov juhovýchodne od Honolulu, hlavného a najväčšieho mesta štátu, ktoré leží na ostrove Oahu.
Z otvoru vo vrcholovom kráteri sopky začala ráno láva nepretržite striekať a o niekoľko hodín neskôr pretiekla von. Sopečná aktivita sa zatiaľ prejavuje iba vo vrcholovom kráteri a tečúca láva neohrozuje žiadne domy.
Sopečnú aktivitu v kráteri Halemaumau možno sledovať vďaka trom kamerám U.S. Geological Survey aj v priamom prenose. V Národnom parku Havajské vulkány chce množstvo zvedavcov sledovať sopečnú aktivitu aj naživo. To doteraz zvýšilo návštevnosť počas všetkých ôsmich mesiacov tohto roka. V apríli bola o 49 percent vyššia ako v rovnakom mesiaci roku 2024.
Hovorkyňa parku Jessica Ferracaneová upozornila, že návštevníci by sa mali zdržiavať na značených chodníkoch a vyhliadkach, pretože nestabilné okraje útesov a praskliny v zemi nemusia byť dobre viditeľné. Nebezpečný môže byť aj sopečný plyn, sklo a popol. Noční návštevníci by si mali priniesť baterku.
Dobrovoľníčka správy parku Janice Weiová pravidelne fotí a natáča videá krátera Halemaumau, kde podľa havajskej tradície sídli bohyňa sopky Pele. Povedala, že keď roztavená hornina vystrekuje vysoko ako fontána, znie to ako burácajúci prúdový motor alebo burácajúce oceánske vlny. Jej teplo tiež cíti z diaľky viac ako jeden a pol kilometra.
Kilauea sa nachádza na ostrove Havaj, najväčšom z havajského súostrovia. Je to asi 320 kilometrov juhovýchodne od Honolulu, hlavného a najväčšieho mesta štátu, ktoré leží na ostrove Oahu.