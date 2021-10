Sopka Kilauea na Havaji už podľa vedcov nie je taká nebezpečná

Honolulu 6. októbra (TASR) - Aktivita sopky Kilauea na Havajských ostrovoch sa zmiernila. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na americkú geologickú službu (USGS), ktorá preto znížila stupeň ohrozenia z výstrahy na monitorovanie sopky s tým, že podľa vedcov sa posledná erupcia obmedzí na vrcholovú časť sopky.



Erupcia sa začala minulý týždeň v kráteri Halemaumau - v oblasti ležiacej výlučne na území Havajského sopečného národného parku, takže nezasiahla obývané oblasti.



Úrady vydali v spojitosti s erupciou výstrahu, hrozil aj únik sopečného popola do atmosféry, čo by ohrozilo aj leteckú dopravu.



Agentúra AP s odvolaním sa na miestnych obyvateľov informovala, že obyvatelia z iných častí ostrova a turisti prichádzajú do sopečného parku, aby sledovali vizuálne atraktívnu aktivitu vulkánu, napr. dlhé vlákna vulkanického skla, ktoré vznikajú z rýchlo tuhnúcej lávy.



Takéto vlákna môžu mať dĺžku až dva metre a často sú tenšie ako pol milimetra. Miestni ho nazývajú vlasy bohyne Pelé. Ide o najslávnejšiu bohyňu Havaja, ktorá symbolizuje oheň, plamene a sopky.



Kilauea je jednou z najaktívnejších sopiek na svete, nachádza sa na ostrove Havaj - nazývanom tiež Veľký ostrov, pretože je z ôsmich hlavných Havajských ostrovov najväčší. Vulkán je nepretržite činný od roku 1983, pričom v roku 2018 jeho erupcia zničila viac ako 700 domov.