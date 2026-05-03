Nedela 3. máj 2026
Sopka Mayon chrlila popol, pokryl vyše 50 dedín

Sopka Mayon chrlí popol, ako je vidieť z mesta Camalig v provincii Albay na Filipínach v sobotu 2. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Manila 3. mája (TASR) - Na Filipínach vybuchla sopka Mayon a pokryla svoje okolie hrubou vrstvou popola. Celkovo je od soboty postihnutých 52 dedín v oblasti, informovala tlačová agentúra PNA s odvolaním sa na úrady. Po svahoch stekali prvé prúdy lávy, píše agentúra DPA.

Do regiónu vyslali hasičov a záchranné jednotky na pomoc obyvateľom. „Naše tímy sú už na mieste a poskytujú podporu postihnutým obciam, pričom koordinujú s príslušnými vládnymi agentúrami a miestnymi organizáciami civilnej ochrany,“ uviedol hovorca hasičov Achilles Santiago.

Sopka Mayon je vysoká 2462 metrov a nachádza sa približne 330 kilometrov juhovýchodne od filipínskej metropoly Manila. Vulkán, ktorý sa opakovane prebúdza, leží v regióne Bicol na juhovýchodnom výbežku hlavného ostrova Luzon. Zvýšenú aktivitu vykazuje od začiatku roka.

Od najnovšieho výbuchu v sobotu zaznamenali už 45 zemetrasení a 32 otrasov sopky.
