Sopka Merapi sa opäť prebudila

Jakarta 7. januára (TASR) - Na indonézskom ostrove Jáva došlo k ďalšej erupcii sopky Merapi. Z jej krátera stúpajú sopečné plyny a je vyvrhovaný vulkanický materiál, informuje agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



Z dedín v bezprostrednej blízkosti vulkánu vysokého 2968 metrov úrady evakuovali viac ako 500 ľudí.



Hoci vrchol sopky zakrývala hmla, odborníci odhadli, že mraky horúcich plynov sa šíria do vzdialenosti menej ako jedného kilometra od krátera. Zóna potenciálne ohrozenia momentálne siaha do vzdialenosti päť kilometrov.



Úrady vlani v novembri zvýšili úroveň varovania pre Merapi na druhý najvyšší stupeň po tom, čo senzory zaznamenali zvýšenú aktivitu sopky. V dôsledku toho boli obmedzené turizmus a ťažobná činnosť a evakuované stovky obyvateľov. Niektorí evakuovaní sa po útlme aktivity vrátili do svojich domovov, vo štvrtok ich však museli opäť opustiť.



Sopka Merapi sa nachádza približne 35 kilometrov od centra mesta Yogyakarta a vo vzdialenosti do desať kilometrov od krátera žije asi štvrť milióna ľudí. Patrí medzi najaktívnejšie z viac ako 120 činných indonézskych sopiek. Jej zatiaľ posledná veľká erupcia usmrtila v októbri a novembri 2010 okolo 350 ľudí a vynútila si evakuáciu 280.000 obyvateľov.