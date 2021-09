Sopka na Kanárskych ostrovoch ultmila svoju aktivitu

La Palma 27. septembra (TASR) – Sopka La Cumbre Vieja, ktorá po minulotýždňovej erupcii prúdmi lávy zničila viac ako 500 budov a vyhnala z domovov viac ako 6000 ľudí, v pondelok prestala uvoľňovať veľké oblaky popola a roztavenej horniny. Podľa vedcov je však príliš skoro na vyhlásenie tejto fázy erupcie za skončenú. Informovala o tom agentúra AP.



Sopka na kanárskom ostrove La Palma „vstúpila do fázy nižšej aktivity," uviedol v pondelok vo svojom tvíte v Madride sídliaci Inštitút pre výskum Zeme (IGEO). „Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v nasledujúcich hodinách," dodal.



Úrady na ostrove La Palma medzitým odporučili obyvateľom v štyroch lokalitách, aby zostali vo svojich domovoch a nevystavovali sa toxickým plynom. Tie by sa mohli uvoľňovať pri styku lávy dosahujúcej teplotu viac ako 1000 stupňov s vodami Atlantického oceánu, ktorý má okolo 20 stupňov Celzia.



Vedci tvrdia, že takýto tepelný šok má za následok uvoľnenie oblakov vodnej pary s obsahom kyseliny chlorovodíkovej a drobnými čiastočkami sopečného skla, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky, očí a dýchacích ciest.



Podľa niektorých odborníkov už sopka vychrlila do ovzdušia od 30.000 do 60.000 ton síry.



Momentálne delí prúd lávy od mora asi 800 metrov. Rýchlosť jej toku sa od nedele zvýšila v dôsledku toho, že láva stekala k morským útesom po strmom svahu.



V utorok bude ostrov La Palma oficiálne vyhlásený za oblasť postihnutú prírodnou katastrofou. Týmto opatrením sa uvoľní prísun pomoci pre obyvateľov ostrova.