Sopka San Cristóbal chrlila popol, ktorý zasiahol okolité obce

Managua 10. marca (TASR) - Sopka San Cristóbal na západe Nikaraguy v utorok chrlila popol, ktorý pokryl neďaleké mesto Chinandega a jeho okolie. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



Výbuch nastal popoludní miestneho času a sopka chrlila popol a vypúšťala plyny približne 30 minút, uviedol na svojej webovej stránke denník The San Diego Union Tribune.



Popol sa rozšíril do vzdialenosti 17 kilometrov od ústia sopky a padal na budovy v obciach v okolí mesta Chinandega. To leží približne 130 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Managua.



Miestni roľníci sa snažili ochrániť svoje vodné zdroje a hospodárske zvieratá a ľudia v meste sa voči padajúcemu popolu chránili dáždnikmi, čiapkami a rúškami, píše AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



San Cristóbal je s výškou 1745 metrov najvyššia sopka v Nikarague a jeden zo siedmich aktívnych vulkánov v tejto krajine, píše AFP.