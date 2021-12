Sopka Semeru chrlila popol; hlásia jednu obeť a desiatky zranených

Jakarta 4. decembra (TASR) - Sopka Semeru na indonézskom ostrove Jáva v sobotu do ovzdušia chrlila popol a dym. Po erupcii hlásili najmenej jednu obeť a desiatky zranených. Informovali o tom agentúry AP a stanica Sky News.



Padajúci popol pokryl viacero dedín ležiacich v okolí sopky, ktorých obyvatelia v panike utekali do bezpečia. Niekoľko stoviek ľudí premiestnili do dočasných prístreškov. Záchranné práce však sťažovalo husté bahno, ktoré sa vytvorilo počas búrky v oblasti, i zničený most spájajúce dva okresy, uviedla agentúra DPA.



Miestni predstavitelia uviedli, že o život prišiel najmenej jeden človek a 41 ľudí utrpelo závažné popáleniny. Viacero ďalších ľudí je nezvestných. Zničených bolo tiež okolo 30 budov.



Semeru je najvyšším vrchom ostrova Jáva s nadmorskou výškou 3676 metrov. Táto sopka naposledy vybuchla v januári tohto roka; vtedajšia erupcia si však nevyžiadala obete.



Indonéziu často postihujú zemetrasenia, výbuchy sopiek a vlny cunami. Toto súostrovie s 270 miliónmi obyvateľov leží na tichomorskom "ohnivom kruhu" – podkovovitej skupine seizmických zlomových línií v oceáne.