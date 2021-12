Sopka Semeru opäť vybuchala

Jakarta 19. decembra (TASR) - Sopka Semeru na indonézskom ostrove Jáva v nedeľu opäť vybuchla. Bezprostredne po výbuchu neboli hlásené žiadne obete či ranení. Úrady však varovali obyvateľov, aby sa nezdržiavali v blízkosti sopky, informovala agentúra Reuters.



Podľa indonézskeho vulkanologického observatória (PVMBG) sopka Semeru vybuchla v nedeľu skoro ráno, pričom pri výbuchu chrlila oblaky hustého dymu a popola, ktoré vystúpali do výšky dvoch kilometrov.



PVMBG vydalo varovanie pre ľudí obývajúcich oblasť v blízkosti sopky, aby nevykonávali žiadne aktivity v okolí piatich kilometrov od centra výbuchu, a aby boli tiež obozretní v dôsledku rizika vytekania lávy zo sopky. Juhovýchodne od centra erupcie by si ľudia mali udržiavať odstup až do vzdialenosti 13 kilometrov.



Semeru, ktorá je najvyšším vrchom ostrova Jáva s nadmorskou výškou 3676 metrov, vybuchla naposledy 4. decembra 2021. Erupcia si vtedy vyžiadala najmenej 46 životov, pričom niekoľko ľudí je stále nezvestných a tisíce museli v dôsledku erupcie opustiť svoje domovy.



Indonéziu často postihujú zemetrasenia, výbuchy sopiek a vlny cunami. Toto súostrovie s 270 miliónmi obyvateľov leží na tichomorskom "ohnivom kruhu" – podkovovitej skupine seizmických zlomových línií v oceáne.