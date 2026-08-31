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Sopka Sinabung vychrlila vysoko do ovzdušia oblak popola
Sinabung sa nachádza asi 50 kilometrov juhozápadne od veľkomesta Medan.
Autor TASR
Medan 31. augusta (TASR) – Sopka Sinabung na indonézskom ostrove Sumatra vybuchla a vyvrhla asi 3500 metrov vysoký oblak popola. Erupcia trvala najmenej hodinu, informoval indonézsky vulkanologický úrad PVMBG. Správy o zranených sa neobjavili, píše TASR podľa agentúry DPA.
Pre okolie sopky s výškou 2460 metrov platí v súčasnosti druhý zo štyroch stupňov výstrahy. Úrady vyzvali obyvateľov obcí, návštevníkov a turistov, aby sa vyhýbali zóne do vzdialenosti troch kilometrov od vrcholu a štyroch kilometrov od jej juhovýchodného svahu.
Sinabung sa nachádza asi 50 kilometrov juhozápadne od veľkomesta Medan. Sopka sa po storočiach takmer úplného pokoja znovu „prebudila“ v roku 2010. Pri erupcii v roku 2014 zahynulo najmenej 16 ľudí. Obyvatelia okolia museli v dôsledku erupcií a chrlenia popola opakovane opúšťať domovy aj v ďalších rokoch.
Indonézia leží v tzv. ohnivom kruhu, zóne silnej sopečnej a seizmickej aktivity po obvode Tichého oceánu, kde sa stretávajú litosférické dosky. V ostrovnej krajine sa nachádza asi 130 aktívnych sopiek, čo je najviac na svete.
Pre okolie sopky s výškou 2460 metrov platí v súčasnosti druhý zo štyroch stupňov výstrahy. Úrady vyzvali obyvateľov obcí, návštevníkov a turistov, aby sa vyhýbali zóne do vzdialenosti troch kilometrov od vrcholu a štyroch kilometrov od jej juhovýchodného svahu.
Sinabung sa nachádza asi 50 kilometrov juhozápadne od veľkomesta Medan. Sopka sa po storočiach takmer úplného pokoja znovu „prebudila“ v roku 2010. Pri erupcii v roku 2014 zahynulo najmenej 16 ľudí. Obyvatelia okolia museli v dôsledku erupcií a chrlenia popola opakovane opúšťať domovy aj v ďalších rokoch.
Indonézia leží v tzv. ohnivom kruhu, zóne silnej sopečnej a seizmickej aktivity po obvode Tichého oceánu, kde sa stretávajú litosférické dosky. V ostrovnej krajine sa nachádza asi 130 aktívnych sopiek, čo je najviac na svete.