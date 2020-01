Sopka Taal stále chrlí lávu, nebezpečenstvo výbuchu pretrváva

Manila 14. januára (TASR) - Sopka Taal ležiaca južne od filipínskej metropoly Manila chrlila v utorok lávu, popol a paru počas erupcie, ktorá trvá už tri dni a môže byť predzvesťou oveľa väčšieho a nebezpečnejšieho výbuchu, informovala agentúra AP.



Približne 45.000 obyvateľov z ohrozených oblastí evakuovali už v nedeľu, miestni predstavitelia však odhadujú, že odísť z domovov by mohlo byť nútených najmenej 200.000 ľudí, ak sa erupcia zhorší.



V pondelok naďalej platilo varovanie štvrtého stupňa, podľa ktorého hrozí "nebezpečná explozívna erupcia" v priebehu najbližších hodín až dní.



Sopka chrlila lávu až do výšky 500 metrov a para obsahujúca popol siahala až do výšky dva kilometre. V okolí sopky Taal zaznamenali viac ako 200 zemetrasení.



Úrady a školy vo viacerých mestách vrátane Manily zostali zavreté z dôvodu zdravotných rizík, ktoré by mohol spôsobiť popol zo sopky.



Sopka Taal je druhou najaktívnejšou na Filipínach, no patrí k obľúbeným cieľom turistov aj pre prekrásne kráterové jazero. Od roku 1572 vybuchla 33-krát, k poslednej väčšej explózii došlo v októbri 1977. Doteraz najhorší bol výbuch sopky Taal v roku 1911, keď si vyžiadal viac než 1300 obetí na životoch.



Ostrovné Filipíny, ktoré majú približne 22 aktívnych sopiek, ležia v oblasti tzv. Ohnivého kruhu, kde je zvýšená vulkanická aktivita a vyskytuje sa tam približne 90 percent všetkých zemetrasení na Zemi.