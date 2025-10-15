Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sopka v Indonézii vychrlila popol do výšky 10 kilometrov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Sopka v provincii Východná Nusa Tenggara po prvýkrát vybuchla v utorok asi pol hodinu pred polnocou, pričom vychrlila popol do výšky deviatich kilometrov.

Autor TASR
Jakarta 15. októbra (TASR) - Sopka Lewotobi Laki-Laki na ostrove Flores vo východnej Indonézii v noci na stredu vybuchla a začala chrliť popol až do výšky desať kilometrov. Indonézske orgány vydali najvyšší stupeň varovania, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Sopka v provincii Východná Nusa Tenggara po prvýkrát vybuchla v utorok asi pol hodinu pred polnocou, pričom vychrlila popol do výšky deviatich kilometrov. Následný výbuch nastal v stredu o 1.35 h miestneho času (utorok 19.35.h SELČ) a podľa indonézskeho geologického úradu trval približne deväť minút.

Bezprostredne neboli známe žiadne informácie o prípadných škodách alebo obetiach. Úrady však obyvateľov a turistov varovali, aby sa oblasti vyhýbali, a pripravujú sa na možné evakuácie.

Geologický úrad vydal najvyššie varovanie neskoro v utorok po tom, ako zaznamenali nárast hlbokých zemetrasení, ktoré často predchádzajú erupcii. „Ľudia žijúci v blízkosti sopky by mali v prípade silných dažďov rátať s možným sopečným bahenným prúdom,“ uviedol riaditeľ úradu a dodal, že vychrlený popol by mohol narušiť leteckú prevádzku a letové trasy, ak sa bude šíriť ďalej.

Úrady už do štvrtka pozastavili prevádzku na miestnom letisku v meste Maumere, asi 60 kilometrov západne od sopky, uviedlo letisko na platforme Instagram.

Sopka Lewotobi Laki-Laki je vysoká 1584 metrov a je pomerne aktívna. Indonézia sa nachádza v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známou aj ako tichomorský Ohnivý kruh. Výbuchy sopiek sú tam teda pomerne časté, pričom na súostroví sa dovedna nachádza asi 130 aktívnych vulkánov.
