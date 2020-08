Soros: Európa je zraniteľnejšia ako USA

Rím/Southampton 12. augusta (TASR) - Americký miliardár a filantrop maďarského pôvodu George Soros sa domnieva, že svet sa pre koronavírus ocitol v najhoršej kríze od druhej svetovej vojny. Uviedol to v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti jeho 90. narodenín. Vyjadril sa v ňom aj k situácii v Spojených štátoch, pričom varoval, že prezident Donald Trump urobí "čokoľvek", aby zostal pri moci a vyhol sa zodpovednosti.



Soros porovnal situáciu v Európe a USA a uviedol, že Európa je zraniteľnejšia, lebo Spojené štáty sú jednou z najdlhšie existujúcich demokracií v dejinách. Konštatoval však, že "dokonca aj v Spojených štátoch môže byť šarlatán ako Trump zvolený za prezidenta a podkopať demokraciu zvnútra". Súčasne pripomenul, že v Spojených štátoch je vláda pod kontrolou a platia presne definované pravidlá. "A predovšetkým, je tu ústava," zdôraznil Soros.



Soros v rozhovore vyjadril presvedčenie, že Trump je "len prechodný fenomén" a v novembri skončí. "Ale zostáva veľmi nebezpečný, bojuje o prežitie a urobí všetko pre to, aby zostal pri moci, lebo opakovane porušil ústavu a keď príde o úrad, bude musieť skladať účty".



V porovnaní s USA je Európska únia podľa Sorosa "oveľa zraniteľnejšia, pretože je to neúplná únia. A má veľa nepriateľov, zvnútra aj zvonka". Mnoho vodcov a hnutí v Európe je totiž proti hodnotám, na ktorých bola Európska únia založená.



"V dvoch krajinách sú dokonca pri moci: Viktor Orbán v Maďarsku a Jaroslaw Kaczyňski v Poľsku. Paradoxne sú Poľsko a Maďarsko najväčšími príjemcami prostriedkov zo štrukturálnych fondov distribuovaných EÚ," uviedol Soros. Najväčšie obavy má však o Taliansko, kde veľmi populárneho protieurópskeho lídra Mattea Salviniho "nanešťastie nahradila Giorgia Meloniová z hnutia Bratia Talianska (FDI), ktorá je ešte krajnejšia".



Taliansko označil Soros za jedného z najdôležitejších členov EÚ, bez ktorého si nedokáže predstaviť Európsku úniu. Veľkou otázkou je, či bude EÚ schopná poskytnúť Taliansku dostatočnú podporu.



Vonkajších nepriateľov Európy je podľa Sorosa veľa, ale "všetci majú jednu spoločnú vec: sú proti myšlienke otvorenej spoločnosti".



Soros uviedol, že sa stal silným zástancom EÚ, ktorú považuje za stelesnenie otvorenej spoločnosti v európskom meradle. "Rusko bolo kedysi najväčším nepriateľom, ale Čína ho nedávno predstihla," myslí si americký filantrop. Rusko podľa neho dominovalo nad Čínou, "kým si prezident (USA Richard) Nixon neuvedomil, že otvorenosť a rozvoj Číny oslabia komunizmus, a to aj v Sovietskom zväze. Áno, bol obvinený, ale on a (šéf americkej diplomacie Henry) Kissinger boli veľkí strategickí myslitelia. Ich rozhodnutia viedli k veľkým reformám Teng Siao-pchinga".



Soros upozornil, že v súčasnosti je situácia odlišná: Čína je lídrom v oblasti umelej inteligencie. Tá podľa Sorosa "vytvára nástroje kontroly, ktoré sú užitočné pre uzavretú spoločnosť a pre otvorenú spoločnosť predstavujú smrteľné nebezpečenstvo", čo "misku váh nakláňa v prospech súkromných spoločností".



"Čína dnes predstavuje oveľa väčšie riziko pre otvorené spoločnosti ako Rusko," vyhlásil Soros. Podľa neho v Spojených štátoch panuje v hlavných politických stranách — Demokratickej a Republikánskej — konsenzus "o vyhlásení Číny za strategického súpera".