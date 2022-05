Soros: Konflikt na Ukrajine môže byť začiatkom tretej svetovej vojny

New York 25. mája (TASR) - Miliardár a podnikateľ George Soros v utorok povedal, že ruská invázia na Ukrajinu by mohla byť začiatkom tretej svetovej vojny. Najlepší spôsob, ako môže Západ udržať slobodnú civilizáciu, je porážka síl ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Soros (91) vojnu na Ukrajine opísal ako súčasť rozsiahlejšieho boja medzi otvorenými spoločnosťami a uzavretými spoločnosťami ako Čína a Rusko, ktoré sú na vzostupe.



"Invázia by mohla byť začiatkom tretej svetovej vojny a naša civilizácia ju nemusí prežiť," povedal Soros na zasadnutí Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose.



"Najlepší a snáď jediný spôsob na udržanie našej civilizácie je poraziť Putina čím skôr," povedal.



Putin podľa Sorosa povedal, že "špeciálna operácia" na Ukrajine pokračuje podľa plánu a dosiahne všetky ciele Kremľa. Miliardár však dodal, že Putin je však teraz presvedčený, že invázia bola chybou a pripravuje sa na rokovanie a mieri.



"Prímerie je nedosiahnuteľné, pretože mu nie je možné veriť," povedal. "Čím slabším sa Putin stáva, tým je viac nepredvídateľný," dodal. EÚ takisto podľa jeho slov musí pochopiť, že Putin môže zastaviť dodávky ruského zemného plynu, ktorý v súčasnosti pokrýva približne 40 percent potrieb Európy.



Soros sa narodil v roku 1930 v Budapešti a neskôr získal americké občianstvo. Tento filantrop sa preslávil v roku 1992, keď predajom zásob britskej libry donútil britskú centrálnu banku (Bank of England) k devalvácii libry a k vystúpeniu z európskeho výmenného mechanizmu.