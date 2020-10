Soros ocenil verdikt súdu Európskej únie

Budapešť 7. októbra (TASR) – Maďarsko-americký finančník George Soros privítal utorkový verdikt Súdneho dvora Európskej únie v kauze ním založenej Stredoeurópskej univerzity (CEU), avšak zároveň vyhlásil, že pre univerzitu prišiel rozsudok príliš neskoro. Z vyhlásenie finančníka citoval v stredu spravodajský server Euronews.



Soros podotkol, že maďarská vláda aj naďalej porušuje právo Únie a jej najnovšou obeťou je Univerzita divadelných a filmových umení (SZFE). Pripomenul, že EÚ v súčasnosti diskutuje o tom, ako podmieniť využitie fondov EÚ v jednotlivých členských krajinách v súlade s plnením princípov právneho štátu. „Európsku úniu vyzvem, aby Maďarsko použila v tomto prípade ako precedens," píše Soros vo vyhlásení.



Vlastníctvo univerzity SZFE presunul do rúk súkromnej nadácie zákon, ktorý tento rok schválil maďarský parlament. Vláda následne v auguste vymenovala piatich členov novovytvorenej univerzitnej rady, pričom odmietla nominantov navrhovaných samotnou univerzitou.



Vláda odmieta tvrdenia, že ide o pokus o cenzúru slobody prejavu, a tvrdí, že spravovanie niektorých univerzít dozornou radou v skutočnosti prispeje k odstráneniu štátneho vplyvu.



Súdny dvor EÚ v utorok zverejnil rozsudok, podľa ktorého ustanovenia novely maďarského zákona o vysokoškolskom vzdelávaní z roku 2017, na základe ktorých bola CEU založená Sorosom nútená opustiť Maďarsko, nie sú v súlade s právom Európskej únie a musia byť zrušené.



„Dvojaký meter považujeme za neprijateľný, právne normy musia v Maďarsku zachovať všetky univerzity rovnako. Nemožno prijať taký zákon, ktorý by dostal univerzitu CEU do výhodnejšej pozície než iné maďarské univerzity," reagovala maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová.



Maďarský zákon podľa nej zaručuje, že poslucháči univerzity dostanú vzdelanie v súlade so svojimi očakávaniami. Podčiarkla, že zákon sa týka desiatky zahraničných univerzít fungujúcich v Maďarsku, pričom väčšina z nich bez problémov splnila zákonom predpísané podmienky fungovania.



Vargová dodala, že „vláda rozsudok vykoná – a ako vždy, v súlade so záujmami Maďarska a jeho občanov."