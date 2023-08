Sorosova nadácia v novej stratégii obmedzí financovanie EÚ

Praha 15. augusta (TASR) - Nadácia Open Society Foundations (OSF) založená finančníkom Georgeom Sorosom plánuje stiahnuť alebo ukončiť veľkú časť svojej činnosti v Európskej únii, pretože sa zameria na iné časti sveta. Vyplýva to z interného e-mailu, do ktorého mala možnosť nahliadnuť tlačová agentúra Reuters, informuje TASR.



Podľa e-mailu sa charitatívna sieť odkloní od práce súvisiacej s vnútornými európskymi záležitosťami a zameria sa na región v kontexte širších globálnych problémov.



"Nové schválené strategické smerovanie v konečnom dôsledku predpokladá stiahnutie a ukončenie veľkej časti našej súčasnej práce v rámci Európskej únie a presunutie nášho zamerania a prideľovania zdrojov do iných častí sveta," uvádza sa v e-maile.



"Táto zmena nie je odrazom doterajšej práce a mnohých príspevkov zamestnancov za uplynulé roky, ale skôr rozhodnutím zameraným na budúcnosť, ktoré má korene v nových možnostiach významného vplyvu," píše sa v správe.



Nadácia v júni oznámila, že Soros (93) odovzdá OSF, ktorá poskytuje miliardové granty, synovi Alexandrovi. V júli predstavila plány na prepustenie 40 percent zamestnancov v rámci strategickej zmeny.



V internom e-maile sa neuvádza, ako nadácia zmení spôsob financovania, ale jej hovorca uviedol, že OSF bude naďalej podporovať skupiny občianskej spoločnosti v celej Európe vrátane tých, ktoré pracujú v oblasti vonkajších záležitostí Európskej únie, a zároveň zachová podporu európskych rómskych komunít.



George Soros má židovský pôvod a po druhej svetovej vojne z Maďarska emigroval do USA, kde zbohatol. Dlhodobo podporuje skupiny presadzujúce liberálne a demokratické hodnoty a otvorené hranice vo východnej Európe.



Organizácia, ktorá na celom svete ročne prerozdelí približne 1,5 miliardy dolárov, bude prostredníctvom národných nadácií aj naďalej financovať programy v Európe vrátane Ukrajiny, Moldavska či západného Balkánu, ale i ázijského Kirgizska, uviedol hovorca OSF.