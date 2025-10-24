< sekcia Zahraničie
SOS Children's Villages dočasne prerušila činnosť rakúskej pobočky
Rozhodla o tom na mimoriadnom zasadnutí v reakcii na závažné obvinenia zo sexuálnych a fyzických útokov voči mladistvým, ktorých sa mal dopúšťať aj jej zakladateľ Hermann Gmeiner.
Autor TASR
Viedeň 24. októbra (TASR) - Medzinárodná charitatívna organizácia SOS Children's Villages na pomoc deťom pozastavila činnosť svojej rakúskej pobočky, oznámila v piatok jej správna rada. TASR sa odvoláva na agentúru DPA.
Rozhodla o tom na mimoriadnom zasadnutí v reakcii na závažné obvinenia zo sexuálnych a fyzických útokov voči mladistvým, ktorých sa mal dopúšťať aj jej zakladateľ Hermann Gmeiner, uviedla správna rada vo svojom vyhlásení.
Podľa agentúry AFP bol šéf rakúskej pobočky Christian Moser už predtým dočasne zbavený všetkých funkcií, kým sa nedokončí externý audit.
Gmeiner zomrel v roku 1986 a obvinenia proti nemu sa týkajú ôsmich detí a mladých ľudí zo štyroch domovov SOS Children's Villages v Rakúsku. Rakúska pobočka organizácie vo štvrtok potvrdila, že obvinenia sú dôveryhodné. Útoky boli údajne spáchané v rozmedzí 50.-80. rokov 20. storočia, obete v posledných rokoch absolvovali konania na ochranu obetí a dostali odškodnenie.
Podľa hovorkyne rakúskej pobočky prípady neboli potvrdené súdnymi rozsudkami, ale opierajú sa o „vierohodné a presvedčivé výpovede“. Na verejnosť sa dostali až teraz v rámci rozsiahleho vyšetrovania iných obvinení zo zneužívania.
Upozornil na ne viedenský týždenník Falter, ktorý v zverejnil reportáž o údajných útokoch zamestnancov SOS Children's Villages. Podľa týždenníka v zariadení v Moosburgu na juhozápade Rakúska v rokoch 2008-20 dochádzalo k zlému zaobchádzaniu s deťmi.
„Deti si zaslúžia šťastie, dôstojnosť a ochranu od ľudí, ktorým dôverujú,“ vyhlásil predseda správnej rady Dominico Parisi. „Tí, ktorí túto posvätnú dôveru zradili, si nezaslúžia nič iné ako odsúdenie a hanbu za ich činy,“ dodal.
Rakúšan Hermann Gmeiner (1919 – 1986) sa začal venovať pomoci deťom po druhej svetovej vojne. V roku 1951 založil v meste Imst v spolkovej krajine Tirolsko prvú dedinku pre siroty a opustené deti. V súčasnosti pôsobí organizácia SOS Children's Villages vo viac než 130 krajinách a regiónoch sveta, kde poskytuje starostlivosť o deti a mladých ľudí, o ktorých sa ich rodičia nemôžu starať.
