SOS Children's Villages vyšetruje podozrenia zo zneužívania detí

Viedeň 7. mája (TASR) - Medzinárodná mimovládna organizácia SOS Children's Villages International oznámila, že v jej štruktúrach sa vedie vyšetrovanie podozrení zo zneužívania detí a podvodov spáchaných v 90. rokoch v jej zariadeniach v Afrike a Ázii.



Organizácia SOS Children's Villages International podporuje 1,2 milióna ľudí - väčšinou detí - prostredníctvom viac ako 550 centier a ďalších programov po celom svete, pomáha sirotám a iným ľuďom v núdzi. Vyšetrovaním sa však zistili "prípady závažného porušenia ochrany dieťaťa a zlého riadenia", uviedla vo svojom vyhlásení manažérka zakladajúcej rakúskej pobočky organizácie Elisabeth Hauserová.



Obvinenia zo zlého zaobchádzania s deťmi - vrátane sexuálneho zneužívania - a zlého hospodárenia s financiami sa objavili v asi 20 zo 137 krajín, kde charitatívna organizácia funguje, uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa.



Pre organizáciu, ktorá bola založená pred viac ako 70 rokmi, pracuje vyše 40.000 ľudí.



Jej hovorkyňa uviedla, že organizácia nevie, koľko detí bolo zneužívaných, pretože vyšetrovanie stále prebiehala.



"Existujú aj podozrenia, že vedúci pracovníci SOS Children's Villages International vedeli o niektorých incidentoch a že vyšetrovania a trestné stíhania boli zastavené," uviedla Hauserová.



V samostatnom vyhlásení sa generálna riaditeľka SOS Children's Villages International Ingrid Maria Johansenová ospravedlnila "deťom a mladým ľuďom, ktorí boli poškodení"..., "keď niektorí z nás nesplnili náš prísľub, že deti sú u nás v bezpečí". V súvislosti s kauzami prisľúbila "nové opatrenia" na riešenie problémov.



Prípady - niektoré z 90. rokov - vyšli najavo pri vyšetrovaní, ktoré si charita objednala minulý rok v novembri, po úvodnom prešetrovaní podozrení zo zneužívania, ktoré sa začalo pred tromi rokmi.



Ako príklad zlého hospodárenia s fondmi poukázala Hauserová na údajné prípady rodinkárstva pri zadávaní stavebných objednávok.



Hauserová dodala, že v rámci organizácie bola ustanovená nezávislá komisia, ktorá má prípady ďalej skúmať a navrhovať štrukturálne zmeny. Záverečná správa komisie by mala byť zverejnená do druhej polovice roku 2022.



Hauserová zdôraznila, že organizácia SOS Children's Villages International musí konať rozhodne a nekompromisne. Povedala, že obete budú odškodnené zo špeciálneho fondu v celkovej hodnote "miliónov eur".



V roku 2012 organizácia SOS Children's Village Austria zverila jednému z rakúskych historikov dokumentáciu o svojich pracovných a vzdelávacích postupoch od 50. do 90. rokov, pričom nemal vynechať ani prípady násilia páchaného na deťoch. O dva roky neskôr vyšla kritická kniha s názvom Odsúdení na mlčanie: Skúsenosti s detskými dedinami SOS.