SOS Children's Villages: Z Ruska sa vrátilo 385 deportovaných detí

Viedeň 11. augusta (TASR) - Najmenej 385 ukrajinských detí deportovaných na územie Ruska sa vrátilo domov, potvrdila v piatok medzinárodná mimovládna charitatívna organizácia SOS Children's Villages so sídlom v Rakúsku. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Kyjev tvrdí, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 bolo do Ruska deportovaných viac než 19.000 ukrajinských detí. Mnohé z nich boli pritom umiestnené do rôznych inštitúcií alebo detských domovov. Moskva tieto obvinenia popiera.



"SOS Children's Villages podporuje rodičov finančne alebo pri plánovaní cesty," spresnila hovorkyňa organizácie Anna Radlová.



"Zatiaľ sa domov vrátilo celkovo 385 detí, z toho 84 prostredníctvom SOS Children's Villages a jej partnerských organizácií," dodala s tým, že ide o štatistky ukrajinskej vlády.



"O pomoc často žiadajú prostredníctvom sociálnych sietí samotné deti. Inokedy sú to ich rodiny a niekedy na tieto prípady upozornia obyvatelia z okupovaných oblastí," uvádza ďalej organizácia.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu v marci tohto roka vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s obvineniami z vojnových zločinov nelegálnych deportácií ukrajinských detí, pripomína AFP.



Medzinárodná organizácia SOS Children's Villages International podporuje približne 2,5 milióna ľudí, väčšinou detí, vo viac ako 130 krajinách prostredníctvom svojich centier a programov, ktoré pomáhajú sirotám a ďalším ľuďom v núdzi. Finančné toky do jej ruskej pobočky sú však až do odvolania pozastavené po tom, čo nemecké médiá zistili, že v Moskve prijali deportované ukrajinské deti.