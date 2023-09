Organizácia SOS Méditerranée získala ocenenie Right Livelihood Award

Štokholm 28. septembra (TASR) — Medzinárodná organizácia SOS Méditerranée, pomáhajúca utečencom a migrantom v Stredozemnom mori, získala tento rok ocenenie Right Livelihood Award, označované aj za ako alternatívna Nobelova cena. TASR o tom informuje na základe štvrtkového oznámenia príslušnej nadácie a agentúry DPA.



SOS Méditerranée má pobočky vo Švajčiarsku, v Nemecku, Francúzsku a Taliansku. Ďalšími laureátmi sú tento rok aktivistka za práva žien Eunice Brookman-Amissahová z Ghany, ochrankyňa životného prostredia Phyllis Omidová z Kene a kambodžská organizácia na ochranu životného prostredia Mother Nature Cambodia.



Tohtoroční laureáti sú podľa Oleho von Uexkülla, riaditeľa nadácie Right Livelihood Award Foundation, svedkami nevýslovného utrpenia. Sú odhodlaní zachraňovať životy, chrániť prírodu a dôstojnosť a živobytie ľudí na celom svete. Bojujú za právo všetkých ľudí na zdravie, bezpečnosť, čisté životné prostredie a demokraciu.



Ocenení zároveň dokázali, že každý môže niečo zmeniť. "To je možno najdôležitejší odkaz v časoch, ako sú tieto: Že každý z nás môže niečo zmeniť. To sa učíme od laureátov," konštatoval von Uexküll.



Right Livelihood Awards sa udeľuje od roku 1980 nadácia Right Livelihood osobnostiam a organizáciám, ktoré sa zasadzujú za ľudské práva, spravodlivosť, životné prostredie a mier.



Vlani túto cenu dostala ukrajinská ľudskoprávna aktivistka Olexandra Matvijčuková so svojou organizáciou Centrum pre občianske slobody (CCL) a ďalšie organizácie zo Somálska, Venezuely, Ugandy.



Medzi ocenenými sú aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová či Američan Edward Snowden, ktorý 2013 zverejnil kópie tajných amerických dokumentov a odhalil sledovacie operácie.