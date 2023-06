Sotheby's: Predaj Klimtovho obrazu môže prelomiť európsky rekord

Londýn, 15. júna 2023 (TASR) – Klimtov posledný portrét pred jeho smrťou by sa podľa očakávaní mohol vydražiť za rekordnú cenu. Dražba v aukčnej spoločnosti Sotheby's sa uskutoční 27. júna v Londýne, TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Obraz "Dame mit Facher" (Dáma s vejárom) od oceňovaného rakúskeho symbolika by sa mohol predať za asi 65 miliónov libier (približne 76,1 milióna eur).



Obraz bol na Klimtovom maliarskom podstavci v jeho ateliéri vo februári 1918, keď nečakane zomrel vo veku 55 rokov. Podľa Heleny Newmanovej zo Sotheby's vznikol obraz v čase vrcholu Klimtových tvorivých síl, keď vzniklo niekoľko jeho najznámejších diel.



"Tento obraz je niečím úplne výnimočným, je to technická Tour de France plná hraničnej experimentácie i precítenej ódy na dokonalú krásu," uvádza Newmanová.



Aktuálnym európskym rekordom je 65 miliónov libier (približne 76,1 milióna eur) za bronzovú sochu "Walking Man I" (Kráčajúci človek I) od Alberta Giacomettiho z februára 2010 v aukčnej sieni Sotheby's.



Monetov obraz "Le bassin aux nympheas" (Jazierko s leknami) sa v júni 2008 predalo v aukčnej sieni Christie's za 40,9 milióna libier (asi 47,9 milióna libier) a Magrittov obraz "L'empire des lumieres" (Ríša svetiel) sa v marci minulého roka predal v Sotheby's za 59,4 milióna libier (vyše 69,5 milióna eur).



Klimtove portréty sa len zriedkavo dostanú na otvorený trh. Porovnateľný obraz "Portrait of Adele Bloch-Bauer II" (Portrét Adele Bloch-Bauerovej II) sa v roku 2006 predal v New Yorku v aukčnej sieni Christie's za 87,9 milióna amerických dolárov (viac ako 81,3 milióna eur).



Ďalšie dva Klimtove obrazy sa predali súkromne – už spomínaný Portrét Adele Bloch-Bauerovej II sa v roku 2017 predal za 150 miliónov amerických dolárov (približne 138,8 milióna eur). Za Portrét Adele Bloch-Bauerovej I v roku 2006 záujemca zaplatil 135 miliónov dolárov (približne 124,9 milióna eur).