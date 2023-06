Soul a Tokio: KĽDR odpálila do mora dve balistické rakety

Soul 15. júna (TASR) - Severná Kórea odpálila dve balistické rakety krátkeho doletu do Japonského mora. Vo štvrtok to oznámila juhokórejská armáda. Odpálenie severokórejských balistických striel potvrdilo aj japonské ministerstvo obrany. TASR informácie prevzala z agentúry AFP a AP.



Obe severokórejské balistické rakety dopadli do výlučnej ekonomickej zóny Japonska, povedal predstaviteľ japonského ministerstva obrany. Podľa Soulu KĽDR rakety odpálila vo štvrtok večer miestneho času.



Pchjongjang tak vykonal ďalší zo série skúšok balistických rakiet, ktoré má na základe rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN zakázané.



Vzťahy medzi Južnou Kóreou a KĽDR sú v súčasnosti najhoršie za posledné roky. Severokórejský vodca Kim Čong-un v uplynulom období vyhlásil svoju krajinu za "nezvratnú" jadrovú veľmoc a vyzval na zvýšenie produkcie zbrojárskeho priemyslu.



Soul v reakcii na severokórejské zbrojné testy posilnil svoju spoluprácu so Spojenými štátmi. Obe krajiny pravidelne usporadúvajú veľké spoločne vojenské cvičenia. KĽDR to považuje za nácvik invázie.



K odpáleniu rakety prišlo iba niekoľko hodín po ukončení ďalších spoločných vojenských cvičení americkej a juhokórejskej armády, v reakcii na ktoré KĽDR pohrozila odpoveďou.