Soul a Tokio: S. Kórea vypálila ďalšiu strelu k Japonskému moru

Soul 19. marca (TASR) - Severná Kórea v nedeľu odpálila smerom do vôd Japonského mora ďalšiu bližšie nešpecifikovanú balistickú strelu, informujú agentúry AP a AFP s odvolaním sa na informácie z Japonska a Južnej Kórey.



Japonské ministerstvo obrany a pobrežná stráž informovali, že to, čo vyzeralo ako severokórejská raketa, bolo odpálené v nedeľu ráno. Neuviedli však žiadne ďalšie podrobnosti.



Juhokórejská tlačová agentúra Yonhap s odvolaním sa na juhokórejskú armádu uviedla, že Severná Kórea vypálila balistickú strelu smerom k jej východným vodám.



Ak sa odpálenie potvrdí, bude to tretie kolo testov zbraní v Severnej Kórei, odkedy Južná Kórea a Spojené štáty začali spoločné vojenské cvičenia, ktoré sú najrozsiahlejšie za posledných päť rokov.



Spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu sa pod názvom Freedom Shield začali v pondelok a potrvajú 11 dní. Pchjongjang ich označil za prípravy na agresívnu vojnu voči KĽDR a pohrozil "masívnou" reakciou.



Juhokórejská armáda zdôraznila, že ide o obranné cvičenia, ktoré budú okrem iného zahŕňať "vojnové postupy na odrazenie potenciálnych severokórejských útokov".