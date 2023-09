V Soule protestovali proti vracaniu prebehlíkov z Číny do KĽDR

Soul 22. septembra (TASR) - Skupiny občianskych aktivistov za ľudské práva v Severnej Kórei (KĽDR) v piatok pred čínskym veľvyslanectvom v juhokórejskom Soule vyzývali Peking, aby neposielal prebehlíkov z KĽDR naspäť do ich izolovanej rodnej krajiny. Medzi KĽDR a Čínou sú v súčasnosti už miernejšie pohraničné kontroly. TASR informuje podľa správy tlačovej agentúry Jonhap.



Aktivisti v otvorenom liste čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi uviedli, že v čínskych zadržiavacích centrách je vyše 2000 severokórejských prebehlíkov. Ak sa vrátia do Severnej Kórey, hrozia im kruté tresty, napríklad trest smrti.



Ľudskoprávni aktivisti poukázali na to, že Čína je signatárom Dohovoru OSN o utečencoch, ktorý zakazuje ich nútené navracanie, a vyzvali čínske úrady, aby prebehlíkov neposielali naspäť domov.



Režim v KĽDR evidentne nedávno otvoril hranice s Čínou po rokoch prísneho lockdownu zavedeného z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.



Zhromaždenie v juhokórejskom hlavnom meste Soul sa konalo pri príležitosti Severokórejského týždňa slobody, každoročnej kampane, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o humanitárnej situácii v izolovanej krajine.