Soul chce spor o ropný tanker vyriešiť diplomaticky

Soul 5. januára (TASR) - Južná Kórea vyšle do Iránu diplomatickú delegáciu za účelom vyrokovať prepustenie ropného tankera a jeho posádky, ktorý zadržali revolučné gardy v Perzskom zálive. V utorok o tom informovala agentúra Jonhap s odvolaním sa na predstaviteľov juhokórejskej vlády.



"Delegácia vedená generálnym riaditeľom pre súvisiaci región bude vyslaná do Iránu čo najskôr s cieľom vyriešiť tento spor prostredníctvom bilaterálnych rokovaní s iránskou stranou," uviedol hovorca juhokórejského ministerstva zahraničných vecí. Delegáciu povedie Ko Kjong-sok, generálny riaditeľ pre africké a blízkovýchodné záležitosti na ministerstve zahraničných vecí.



Očakáva sa, že incidentom sa bude zaoberať aj prvý námestník ministra zahraničných vecí Čche Čong-gun počas svojej plánovanej trojdňovej návštevy Teheránu začiatkom budúceho týždňa, uvádza juhokórejské ministerstvo.



Predmetom návštevy bude aj odblokovanie iránskych aktív, ktoré sú zmrazené v juhokórejských bankách v súvislosti s americkými sankciami, ktoré sú na Irán uvalené. Ministerstvo potvrdilo, že Teherán a Soul rokujú o použití zmrazených aktív na nákup vakcín proti chorobe COVID-19 prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX, ktorej cieľom je zabezpečiť spravodlivý prístup k vakcínam pre všetky krajiny.



Iránske revolučné gardy v pondelok oznámili, že v oblasti Perzského zálivu zadržali ropný tanker plaviaci sa pod juhokórejskou vlajkou, pretože z neho unikala ropa. Soul následne do oblasti Perzského zálivu vyslal protipirátsky útvar, ktorý má za úlohu ochraňovať civilné lode.



Na palube tankera bolo 20 členov posádky a plavil sa zo Saudskej Arábie do Spojených arabských emirátov (SAE).