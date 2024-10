Soul chce vyslať na Ukrajinu tím na sledovanie vojakov z KĽDR

Soul 30. októbra (TASR) - Južná Kórea chce vyslať na Ukrajinu tím odborníkov na monitorovanie a analyzovanie rozmiestnenia severokórejských jednotiek Ruskom. V stredu to uviedol nemenovaný predstaviteľ z juhokórejského prezidentského úradu, TASR informuje podľa agentúr Reuters a Jonhap.



Do Ruska bolo presunutých najmenej 11.000 severokórejských vojakov a viac ako 3000 z nich je rozmiestnených v blízkosti frontovej línie, uviedol predstaviteľ odhadované údaje Soulu a jeho spojencov.



Americké ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že Pchjongjang vyslal do Ruska vyše 10.000 vojakov, ktorí tam absolvujú výcvik a neskôr budú nasadení na Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyhlásil, že časť severokórejských vojakov už nasadili v ruskej Kurskej oblasti, kde sa Moskva snaží odraziť útoky Ukrajiny.



Podľa viacerých západných lídrov vrátane Rutteho znamená nasadenie vojakov z KĽDR výraznú eskaláciu vojny, ktorú odštartovala ozbrojená invázia Moskvy proti Ukrajine 26. februára 2022.