Dievča, čo s Kimom sledovalo raketovú skúšku, mala byť jeho dcéra

Soul 22. novembra (TASR) - Juhokórejská tajná služba (NIS) sa údajne domnieva, že dievča, ktoré sprevádzalo severokórejského vodcu Kim Čong-una pri poslednom teste medzikontinentálnej balistickej strely, je jeho druhorodené dieťa, dcéra.



Podľa agentúry Jonhap tento predpoklad zverejnil poslanec juhokórejského parlamentu Ju Sang-bom po zasadnutí výboru pre tajné služby.



Samotná NIS uviedla, že nemôže potvrdiť dané výroky. Agentúra Reuters pripomenula, že NIS zvyčajne nepotvrdzuje ani nevyvracia medializovaný obsah svojich neverejných brífingov v parlamente.



Agentúra AP podotkla, že Severná Kórea existenciu Kimových detí v podstate nikdy nepotvrdila. NIS špekuluje, že Kim uzavrel manželstvo s Ri Sol-džu v roku 2009 a majú dve dcéry a syna. Deti sa im narodili v rokoch 2010, 2013 a 2017.



Podľa NIS Kima, keď bol minulý týždeň svedkom celého procesu odpálenia medzikontinentálnej balistickej strely ICBM Hwasong-17, sprevádzala dcéra menom Kim Čchu-e, ktorá má okolo desať rokov. NIS sa domnieva, že ide o Kimovo druhorodené dieťa, pričom vzhľad dievčaťa zodpovedá informáciám, že je vyššia a robustnejšia než jej rovesníčky.



Podľa niektorých zdrojov Kimovo prvé dieťa je syn a tretie je dcéra.



Kim (38) je treťou generáciou svojej rodiny, ktorá vedie Severnú Kóreu od roku 1948. Moci sa chopil koncom roku 2011, po smrti svojho otca Kim Čong-ila.



Kim a jeho otec boli v správach médií prvýkrát spomenutí, keď sa stali dospelými. Vzhľadom na to bolo "odhalenie" dcéry pre pozorovateľov prekvapením.



NIS predpokladá, že Kim chcel takto ukázať svoje odhodlanie zaistiť bezpečnosť budúcich generácií. Iné zdroje špekulujú, či Kim bude svoju dcéru vodiť aj na iné veľké verejné podujatia, čo by mohlo naznačovať, že o nej uvažuje ako o svojej nástupkyni.



Čon Su-džin, juhokórejská autorka knihy o severokórejských líderkách, však podľa Reutersu uviedla, že šanca, že severokórejské elity prijmú Kimovu dcéru ako vládkyňu, je takmer nulová.



KĽDR "nie je pripravená privítať vodcu iného pohlavia," povedala. "(Kim) len predvádza šou, že je milujúcim otcom, nielen brutálnym diktátorom, ktorý odpaľuje rakety," dodala.



Iní analytici však tvrdia, že napriek hlboko patriarchálnej spoločnosti v Severnej Kórei pohlavie nemusí Kimovu dcéru alebo inú ženu diskvalifikovať na to, aby sa chopila moci.



Editor analytického webu North Korea Leadership Watch Michael Madden však súčasne upozorňuje, že ak u Kima nenastane náhly zdravotný problém, ktorý by viedol k jeho nespôsobilosti alebo smrti, má dosť času, kým bude musieť uvažovať o svojom nástupcovi. Vzniká takto aj priestor na to, aby "sa politická kultúra Severnej Kórey zmenila a vytvorila podmienky pre ženskú nástupkyňu," povedal Madden.



Rachel Minyoung Leeová z analytického webu 38 North tiež argumentuje, že v Kimovom okolí sa vyskytuje niekoľko vplvyných žien vrátane jeho sestry Kim Jo-džong a vôbec prvej ministerky zahraničných vecí KĽDR Čche Son-hui.



"Kim Čong-un patrí k inej generácii ako jeho starý otec a jeho otec a v niektorých ohľadoch sa zdá byť vnímavejší voči zmenám ako jeho predkovia," vysvetlila Rachel Minyoung Leeová.



Severná Kórea je hlboko izolovaná od svetovej geopolitiky a za svoje zbrojné programy, ktoré zahŕňajú jadrové bomby, je pod sankciami OSN, pripomenul Reuters.