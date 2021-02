Hackeri z KĽDR sa pokúsili preniknúť do systému firmy Pfizer

Soul 16. februára (TASR) - Severokórejskí hackeri sa pokúsili preniknúť do počítačového systému farmaceutického gigantu Pfizer s cieľom získať informácie o vakcíne proti novému druhu koronavírusu a liečbe ochorenia COVID-19. Podľa agentúr Jonhap a AFP to v utorok uviedli juhokórejskí poslanci odvolávajúci sa na zistenia tamojšej tajnej služby NIS.



KĽDR uzavrela ešte koncom vlaňajšieho januára svoje štátne hranice z dôvodu obáv zo šírenia nákazy. Severokórejský vodca Kim Čong-un pritom dlhodobo opakuje, že jeho krajina dosiaľ nezaznamenala ani jeden prípad tejto infekcie. To je však podľa odborníkov nepravdepodobné, keďže vírus sa začal šíriť zo susednej Číny, ktorá je zároveň hlavným obchodným partnerom Severnej Kórey.



Uzavretie krajiny len zvýšilo tlak na hospodárstvo KĽDR, živoriace už aj tak v dôsledku medzinárodných sankcií, a stalo sa čoraz nevyhnutnejším, aby sa Pchjongjang našiel spôsob, ako epidémiu zvládnuť, komentuje AFP.



Poslanec juhokórejského parlamentu Ha Tche-gong povedal v utorok na tlačovom brífingu novinárom, že juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) poslancov z parlamentného výboru pre tajné služby "informovala, že Severná Kórea sa pokúsila získať technológiu týkajúcu sa covidovej vakcíny a liečby", a to použitím kybernetického útoku "do Pfizeru".



Juhokórejská tlačová agentúra Jonhap v jednej zo svojich správ uviedla, že pokus o kybernetický útok sa mal týkať tamojšej pobočky Pfizeru. Samotná pobočka na žiadosť AFP o vyjadrenie sa k tejto správe dosiaľ nereagovala.