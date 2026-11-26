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Juhokórejský kandidát na post ministra pre zjednotenie má takýto PLÁN
Kandidát zároveň v odpovedi na otázku, či bude pokračovať v politike odchádzajúceho ministra Čchung Dong-jonga, uviedol, že v prípade potreby urobí určité úpravy na základe verejného konsenzu.
Autor TASR
Soul 26. novembra (TASR) - Juhokórejský kandidát na post ministra pre zjednotenie Hong Ik-pchjo vo štvrtok vyhlásil, že pokiaľ sa dostane do funkcie, plánuje si zvoliť „realistický a uskutočniteľný“ prístup v snahe zlepšiť vzťahy so Severnou Kóreou (KĽDR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Prezident I Če-mjong v pondelok oznámil zmeny vo vládnom kabinete, v rámci ktorých vymenil troch kľúčových predstaviteľov vrátane šéfa rezortu pre zjednotenie. „Vzhľadom na súčasné medzikórejské vzťahy a situáciu na Kórejskom polostrove si myslím, že by bolo žiaduce hľadať realistické riešenia na nižšej úrovni namiesto dialógu na vysokej úrovni,“ povedal Hong.
Kandidát zároveň v odpovedi na otázku, či bude pokračovať v politike odchádzajúceho ministra Čchung Dong-jonga, uviedol, že v prípade potreby urobí určité úpravy na základe verejného konsenzu.
Agentúra Reuters pripomína, že Čchung vyvolal kontroverziu niektorými vyjadreniami, napríklad keď Severnú Kóreu nazval oficiálnym menom Kórejská ľudovodemokratická republika, čo niektorí konzervatívni poslanci kritizovali ako jej faktické uznanie. Minister takisto verejne nesúhlasil s vtedajším ministrom zahraničných vecí v otázke komunikácie s KĽDR, čím poukázal na rozdielne prístupy v rámci vlády.
Hong poznamenal, že je prirodzené, že medzi ministerstvami dochádza k nezhodám okolo politiky voči Severnej Kórei, avšak je potrebné spolupracovať na presadzovaní politiky prezidenta.
Prezident I Če-mjong v pondelok oznámil zmeny vo vládnom kabinete, v rámci ktorých vymenil troch kľúčových predstaviteľov vrátane šéfa rezortu pre zjednotenie. „Vzhľadom na súčasné medzikórejské vzťahy a situáciu na Kórejskom polostrove si myslím, že by bolo žiaduce hľadať realistické riešenia na nižšej úrovni namiesto dialógu na vysokej úrovni,“ povedal Hong.
Kandidát zároveň v odpovedi na otázku, či bude pokračovať v politike odchádzajúceho ministra Čchung Dong-jonga, uviedol, že v prípade potreby urobí určité úpravy na základe verejného konsenzu.
Agentúra Reuters pripomína, že Čchung vyvolal kontroverziu niektorými vyjadreniami, napríklad keď Severnú Kóreu nazval oficiálnym menom Kórejská ľudovodemokratická republika, čo niektorí konzervatívni poslanci kritizovali ako jej faktické uznanie. Minister takisto verejne nesúhlasil s vtedajším ministrom zahraničných vecí v otázke komunikácie s KĽDR, čím poukázal na rozdielne prístupy v rámci vlády.
Hong poznamenal, že je prirodzené, že medzi ministerstvami dochádza k nezhodám okolo politiky voči Severnej Kórei, avšak je potrebné spolupracovať na presadzovaní politiky prezidenta.