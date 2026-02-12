< sekcia Zahraničie
Soul: Kim Čong-un asi čoskoro určí svoju dcéru ako budúcu vodkyňu KĽDR
Autor TASR
Soul 12. februára (TASR) - Juhokórejská tajná služba vo štvrtok informovala parlament v Soule, že dcéra severokórejského vodcu Kim Čong-una bude čoskoro zrejme oficiálne určená ako jeho nástupníčka. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Jonhap a AP.
Národná spravodajská služba (NIS) predložila toto hodnotenie situácie pred zjazdom Kimovej Kórejskej strany práce, ktorý bude koncom februára. Očakáva sa, že Kim tam predstaví svoje hlavné politické ciele na nasledujúcich päť rokov.
Predstavitelia NIS uviedli, že pozorne sledujú, či sa Kimova dcéra – o ktorej sa predpokladá, že sa volá Kim Ču-ä a má približne 13 rokov – ukáže po jeho boku pred tisíckami delegátov na spomínanom zjazde, povedal jeden z juhokórejských poslancov, ktorí sa na stretnutí so zástupcami NIS zúčastnili.
Kim Ču-ä sa po prvý raz verejne ukázala pri testovaní rakiet v novembri 2022 a odvtedy sprevádza otca na čoraz väčšom počte podujatí vrátane zbraňových skúšok, vojenských prehliadok a slávnostného otvárania tovární. Vlani v septembri cestovala s otcom aj do Pekingu, kde sa stretol s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom.
Špekulácie o jej politickej budúcnosti zosilneli minulý mesiac, keď sa objavila spolu s otcom na novoročnej návšteve Paláca slnka Kumsusan v Pchjongjangu, kde sú uložené telá Kimovho starého otca Kim Ir-sena a jeho otca Kim Čong-ila. Niektorí odborníci označili jej návštevu v mauzóleu za doteraz najsilnejší náznak toho, že by mohla byť nástupkyňou svojho 42-ročného otca.
Juhokórejskí predstavitelia doteraz vyslovovali pochybnosti, že by sa Kim Ču-ä mohla stať vodkyňou štátu, pričom poukazovali najmä na konzervatívnu kultúru KĽDR a tradíciu mužského vedenia. Keďže sa však mladá Kim čoraz častejšie objavuje v médiách, juhokórejská tajná služba svoje odhady o jej chystanej role v štáte prehodnotila, píše AP.
