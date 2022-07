Soul: KĽDR bude čeliť sankciám, ak uskutoční ďalší jadrový test

Soul 27. júla (TASR) - Severná Kórea bude pravdepodobne čeliť prísnejším sankciám vrátane opatrení zameraných na obmedzenie svojich schopností vykonávať kybernetické útoky, ak uskutoční pripravovaný jadrový test. Uviedol to v stredu juhokórejský minister zahraničných vecí Pak Čin.



Šéf juhokórejskej diplomacie, ktorý sa ujal úradu v máji, podľa agentúry Reuters dodal, že Severná Kórea dokončila prípravy na svoj prvý jadrový test od roku 2017.



Na KĽDR sa už vzťahujú rôzne sankcie OSN pre jej jadrový i raketový program. Bezpečnostná rada OSN by v prípade uskutočnenia testu pravdepodobne prijala "oveľa prísnejšiu a na mieru šitú" rezolúciu vrátane opatrení zameraných na severokórejských hackerov, uviedol Pak Čin na tlačovej konferencii.



"Je treba sprísniť sankcie voči severokórejským pracovníkom v IT pôsobiacim v zahraničí, ktorí získavajú finančné prostriedky prostredníctvom nelegálnej kybernetickej hackerskej činnosti," konštatoval juhokórejský minister.



Spojené štáty a Južná Kórea tvrdia, že KĽDR zmobilizovala tisíce hackerov, aby kradli finančné prostriedky vrátane kryptomien, ktorými by financovala svoje vyzbrojovanie.



Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí však toto obvinenie odmieta s tým, že zbrojné programy slúžia Pchjongjangu výlučne na jeho obranu.



Niekoľko amerických predstaviteľov vrátane zástupkyne poradcu pre národnú bezpečnosť pre kybernetiku a nové technológie Anne Neubergerovej navštívilo tento týždeň v Južnú Kóreu, kde diskutovali o reakcii na testy severokórejských zbraní a o spôsoboch, ako obnoviť pozastavené rokovania o denuklearizácii.



Severná Kórea uskutočnila od roku 2006 dovedna šesť jadrových testov. Skúšala aj balistické rakety schopné zasiahnuť USA.