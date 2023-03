Soul: KĽDR by mohla v marci či apríli vykonať test balistickej rakety

Soul 76. marca (TASR) - Severná Kórea by mohla v marci alebo apríli uskutočniť rozsiahle vojenské cvičenia a vykonať skúšku svojej novej medzikontinentálnej balistickej rakety. Domnievajú sa to juhokórejskí predstavitelia. TASR správu prevzala v utorok z agentúr Jonhap a Reuters.



Juhokórejská Národná spravodajská služba (NIS) tiež usudzuje, že prvorodené dieťa severokórejského vodcu Kim Čong-una je syn a že má tiež tretie dieťa, ktorého pohlavie nie je známe. Juhokórejskí poslanci to uviedli po zasadnutí parlamentného výboru pre tajné služby. Kimov syn sa na verejnosti dosiaľ neobjavil, podotkla NIS.



Severokórejské štátne médiá sa o Kimových deťoch roky nezmieňovali – v novembri sa však pri odpálení doposiaľ najsilnejšej severokórejskej balistickej rakety objavil Kim aj so svojou dcérou. Odvtedy sa Kim Ču-e – hoci Pchjongjang jej meno nikdy oficiálne neuviedol – objavila na viacerých významných podujatiach.



NIS predpokladá, že Kim chce nedávnymi verejnými vystúpeniami s dcérou demonštrovať legitimitu dedenia režimu.



Od založenia Severnej Kórey v roku 1948 jej postupne vládli mužskí členovia rodiny Kimovcov. Z externých štúdií vyplýva, že len zlomok najvyšších predstaviteľov Severnej Kórey tvoria ženy.