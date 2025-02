Soul: KĽDR je pripravená poskytnúť Rusku ďalších vojakov a zbrane

Soul 11. februára (TASR) - Severná Kórea poskytla Rusku 200 kusov delostreleckých zbraní dlhého dosahu, oznámil v utorok predstaviteľ juhokórejského ministerstva obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pchjongjang údajne dal Moskve k dispozícii "približne 11.000 vojakov, rakety, 200 kusov zbraní dlhého dosahu a značné množstvo munície". KĽDR je pritom pripravená poskytnúť Rusku aj ďalších vojakov, zbrane aj muníciu, uviedol zdroj z juhokórejského rezortu obrany.



Južná Kórea, Ukrajina a Spojené štáty prišli minulý rok s informáciou, že KĽDR poslala do Ruska viac ako 10.000 vojakov ako pomoc vo vojne proti Ukrajine.



Juhokórejské ministerstvo obrany v utorok predložilo parlamentnému výboru pre obranu správu, v ktorej upozornilo, že KĽDR po nasadení svojich jednotiek vo vojne na Ukrajine pokračuje v poskytovaní zbraní, munície a ďalšej vojenskej podpory Rusku.



Soul - podľa správy predloženej parlamentu - pozorne sleduje, či by Rusko výmenou za túto podporu mohlo KĽDR poskytnúť "pokročilé vojenské technológie", ktoré by pomohli výrazne zvýšiť vojenské kapacity Pchjongjangu.



Ukrajinské jednotky bojujúce v ruskej Kurskej oblasti, kam minulý rok v auguste nečakane vtrhli a obsadili časti jej územia, zadržali niekoľko severokórejských vojakov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v januári zverejnil videozáznamy ich výsluchov.



Moskva ani Pchjongjang však doteraz nepotvrdili informáciu o vyslaní vojakov KĽDR na pomoc Rusku. AFP pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un minulý rok podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Dohoda zahŕňa napríklad vzájomné poskytnutie vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán.



Severokórejské médiá v nedeľu informovali, že Kim Čong-un prisľúbil podporovať "spravodlivú vec ruskej armády a ľudu pri obrane zvrchovanosti, bezpečnosti a územnej celistvosti" Ruskej federácie.



Juhokórejská tajná služba NIS v januári uviedla, že vojaci KĽDR podľa všetkého od polovice januára už v pohraničnej oblasti Ruska nebojujú. Podľa ukrajinských a amerických predstaviteľov sa z frontovej línie stiahli zrejme pre veľké straty. Zelenskyj však minulý piatok oznámil, že severokórejskí vojaci sa na front po niekoľkých týždňoch vrátili.