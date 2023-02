Soul: KĽDR má vážny problém s nedostatkom potravín

Soul 27. februára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un otvoril kľúčové stranícke stretnutie, na ktorom sa diskutuje o rozvoji poľnohospodárstva v KĽDR.



Ako v pondelok uviedla agentúra AFP, toto zasadnutie sa koná krátko po medializácii správ o "vážnom" nedostatku potravín v KĽDR. Zasadnutia tohto druhu sa zvyčajne zvolávajú len raz alebo dvakrát do roka – aktuálna plenárna schôdza sa koná len dva mesiace po predošlej, ktorá bola tiež zamerané na problémy poľnohospodárstva.



Kim v nedeľu predsedal otvoreniu plenárneho zasadnutia najvyšších predstaviteľov vládnucej komunistickej strany, ktorého cieľom je "analyzovať a preskúmať... program revolúcie na vidieku v novom období a rozhodnúť o bezprostredných naliehavých úlohách", informovala oficiálna Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA).



Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie tvrdí, že v KĽDR sa opäť objavili správy o úmrtiach spôsobených hladom.



"Nedostatok potravín hodnotíme ako vážny," povedal minulý týždeň hovorca ministerstva a dodal, že Pchjongjang zrejme požiadal o potravinovú pomoc Svetový potravinový program (WFP).



Webová stránka 38 North (www.38north.org) konštatovala, že súčasný nedostatok potravín v krajine hodnotí ako najhorší za posledné desaťročia.



Analýza cien ryže a kukurice vo svete a v Severnej Kórei ukazuje výrazný rozdiel v cenách od začiatku roka 2021 – to znamená, že potraviny sú v KĽDR oveľa drahšie – "čo signalizuje výpadok" v zásobovaní, dodal web 38 North.



Severná Kórea má už dlho problémy s potravinovou bezpečnosťou. Je veľmi zraniteľná voči prírodným katastrofám vrátane povodní a sucha, a to v dôsledku chronického nedostatku infraštruktúry, odlesňovania a desaťročí zlého riadenia štátu.



K tomu sa pridalo aj uzavretie hraníc, ktoré si krajina sama zaviedla od začiatku koronavírusovj pandémie a len nedávno bolo zmiernené, čo umožnilo určitý obchod so susednou Čínou.



Severnú Kóreu pravidelne postihujú hladomory, pričom jeden z nich, v 90. rokoch minulého storočia, zabil státisíce ľudí – podľa niektorých odhadov zomreli až milióny Severokórejčanov.