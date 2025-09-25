< sekcia Zahraničie
Soul: KĽDR môže mať až dve tony vysoko obohateného uránu
Autor TASR
Soul 25. septembra (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) môže mať až dve tony vysoko obohateného uránu, ktorý je kľúčový pri výrobe jadrových zbraní. Vo štvrtok to uviedlo juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa juhokórejského ministerstva obrany je síce už dlho známe, že KĽDR disponuje „značným“ množstvom obohateného uránu, doteraz však nikto verejne neuvádzal konkrétny údaj. Minister pre zjednotenie Čong Tong-jong s odvolaním sa odhad spravodajských služieb vo svojom vyhlásení uviedol, že zásoby uránu s čistotou viac ako 90 percent v KĽDR dosahujú až 2000 kilogramov.
„Aj v tejto chvíli sú v Severnej Kórei v prevádzke centrifúgy na štyroch miestach,“ povedal novinárom Čong Tong-jong. Na výrobu jednej atómovej bomby stačí len päť až šesť kilogramov plutónia, uviedol Čong. Dve tony vysoko obohateného uránu, ktorý by mohol byť vyhradený výlučne na výrobu plutónia, by tak stačili na výrobu „obrovského množstva jadrových zbraní.“
Juhokórejský minister upozornil na naliehavú potrebu zastaviť KĽDR vo vývoji jadrových zbraní, podľa neho však sankcie na tento účel nebudú účinné. Jediné riešenie spočíva v stretnutí na úrovni lídrov Spojených štátov a Severnej Kórey, dodal.
Vodca KĽDR Kim Čong-un začiatkom tohto týždňa naznačil ochotu obnoviť rokovania so Spojenými štátmi za podmienky, že Washington prestane trvať na tom, aby sa KĽDR vzdala jadrových zbraní. Kim tvrdí, že pre KĽDR je získanie týchto zbraní na ochranu svojej bezpečnosti - vzhľadom na vážne hrozby zo strany USA a Južnej Kórey - otázkou prežitia.
KĽDR, na ktorú sú uvalené sankcie OSN za jej jadrové a balistické programy, vykonala svoju prvú skúšku jadrovej zbrane v roku 2006 a až do septembra 2024 verejne nepriznala podrobnosti o svojom zariadení na obohacovanie uránu. Juhokórejské tajné služby predpokladajú, že KĽDR má týchto zariadení viacero.
