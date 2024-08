Soul: KĽDR zatiaľ neodpovedá na ponuku zmiernenia následkov záplav

Soul 2. augusta (TASR) - Južná Kórea zatiaľ nedostala žiadnu odpoveď na svoj pokus kontaktovať Severnú Kóreu a ponúknuť jej humanitárnu pomoc po správach o úmrtiach a veľkých škodách spôsobených nedávnymi záplavami.



Ako v piatok informovala agentúra AFP, juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie sa vo štvrtok pokúsilo kontaktovať KĽDR prostredníctvom komunikačného kanála styčného úradu. Pchjongjang však doteraz nereagoval. Južná Kórea ale deklarovala, že jej ponuka poskytnúť Severu pomoc platí.



Severná Kórea začiatkom tohto týždňa uviedla, že jej pohraničné oblasti pri hraniciach s Čínou zasiahol 27. júla "rekordný lejak", čo malo za následok vážnu krízu, keď sa v zóne ohrozenej záplavami ocitlo a zostalo odrezaných od sveta viac ako 5000 ľudí.



V stredu Pchjongjang informoval, že v regiónoch na severe KĽDR bolo zaplavených veľa verejných budov, ciest a železničných koľají, ale aj viac ako 4100 bytových domov a takmer 3000 hektárov poľnohospodárskej pôdy.



V ten istý deň severokórejské štátne médiá uviedli, že vodca Kim Čong-un žiadal prísne potrestať úradníkov, ktorí zanedbali svoje povinnosti pri predchádzaní katastrofám, čo malo za následok úmrtia alebo zranenia nešpecifikovaného počtu ľudí.



Juhokórejská televízia Čosun pripustila, že o život mohli prísť stovky ľudí.



Médiá v KĽDR tento týždeň odvysielali viacero záberov na Kima, ako v gumenom člene brázdi zaplavené oblasti a dohliada na záchranné operácie, do ktorých boli nasadené aj vojenské vrtuľníky.



AFP podotkla, že prírodné katastrofy majú na izolovanú a chudobnú KĽDR ničivejší vplyv než v iných štátoch - na vine je nedostačujúca infraštruktúra a v prípade záplav aj masívne odlesňovanie.



Vzťahy medzi oboma Kóreami sú momentálne na jednom z najnižších bodov za posledné roky. Pchjongjang v roku 2020 jednostranne prerušil všetky oficiálne vojenské a politické komunikačné spojenia so Soulom a vyhodil do vzduchu nepoužívaný medzikórejský styčný úrad na svojej strane hranice.



Tento komunikačný kanál bol síce v roku 2021 obnovený, ale KĽDR na výzvy na kontakt nereaguje od apríla 2023. Napriek tomu sa Soul pokúša nadviazať kontakt s KĽDR dvakrát denne, doplnila AFP.