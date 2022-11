Soul: KĽDR odpálila ďalšie delostrelecké granáty

Soul 4. novembra (TASR) - Severná Kórea v noci na piatok vypálila desiatky delostreleckých granátov do nárazníkovej zóny v oblasti námornej hranice s Južnou Kóreou, oznámila v piatok juhokórejská armáda. TASR správu prevzala z agentúra AFP.



KĽDR vo štvrtok okolo 23.28 h miestneho času (15.28 SEČ) podľa juhokórejskej armády do tejto zóny vypálila približne 80 delostreleckých granátov. Juhokórejský generálny štáb to označil za "jasné porušenie" dohody z roku 2018, ktorou bola táto nárazníková zóna založená s cieľom zmierniť napätie medzi týmito dvomi krajinami.



Severná Kórea v noci na štvrtok odpálila viacero balistických striel, medzi ktorými mohla byť aj medzikontinentálna balistická raketa (ICBM). Južná Kórea a Washington sa v reakcii na sériu takýchto raketových testov vo štvrtok rozhodli predĺžiť spoločné vojenské letecké cvičenie Vigilant Storm.



Pchjongjang krátko po oznámení rozhodnutia o predĺžení cvičenia odpálil tri balistické strely krátkeho doletu a krok Južnej Kórey a USA označil za "veľmi nebezpečnú a nesprávnu voľbu", píše AFP.



Americký minister obrany Lloyd Austin odpálenie balistickej strely ICBM označil za "nezákonné a destabilizujúce". Soul a Washington sľúbili, že prijmú opatrenia s cieľom preukázať svoje odhodlanie a schopnosti voči hrozbám Severnej Kórey.



Spojené štáty požiadali Bezpečnostnú radu OSN, aby v súvislosti s raketovými testami KĽDR zvolala v piatok verejné zasadnutie.