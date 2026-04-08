Streda 8. apríl 2026
Soul: KĽDR odpálila viacero balistických rakiet k Japonskému moru

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Soul 8. apríla (TASR) - Severná Kórea v stredu odpálila viacero balistických rakiet krátkeho doletu smerom k Japonskému moru, uviedla juhokórejská armáda. Soul predtým informoval o vypálení najmenej jedného neidentifikovaného projektilu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry Jonhap a AP.

Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) priblížil, že rakety boli odpálené z oblasti Wonsan na východe KĽDR a preleteli približne 240 kilometrov. „Naše ozbrojené sily... pozorne sledujú kroky Severnej Kórey a udržiavajú si schopnosti a pripravenosť reagovať na akúkoľvek provokáciu drvivým spôsobom,“ uviedol JCS vo vyhlásení.

Armáda už v utorok zaznamenala odpálenie neidentifikovaného projektilu z blízkosti hlavného mesta Pchjongjang. Podľa nej juhokórejské a americké spravodajské služby analyzujú detaily krokov KĽDR.

Juhokórejský prezident I Če-mjong pritom v pondelok vyjadril poľutovanie nad incidentmi, pri ktorých súkromné osoby vyslali drony nad územie Severnej Kórey. Takéto konanie podľa neho vyvolalo zbytočné napätie.

I Če-mjong sa od svojho nástupu do úradu v júni 2025 snaží o obnovenie dialógu s Pchjongjangom. Severná Kórea však jeho ponuky doteraz odmietala a jej parlament nedávno oficiálne označil Južnú Kóreu za svojho „najväčšieho nepriateľa“.
