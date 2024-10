Soul: KĽDR pripravuje demoláciu ciest vedúcich do Južnej Kórey

Soul 14. októbra (TASR) – Južná Kórea zachytila známky toho, že sa Severná Kórea pripravuje zničiť severné časti ciest medzi oboma krajinami, ktoré sa už nepoužívajú. Oznámila to v pondelok juhokórejská armáda, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AP.



Armáda podľa oznámenia zistila, že v Severnej Kórei (KĽDR) prebiehajú práce na príprave explózií. Nie je jasné, aké veľké časti ciest by mohli zničiť.



Medzi oboma krajinami rastie napätie v súvislosti s tvrdeniami KĽDR, že Južná Kórea vyslala nad jej územie drony. Bezpilotné lietadlá zhadzujúce propagandistické letáky zaznamenali nad Pchjongjangom tento mesiac údajne trikrát.



Severná Kórea pohrozila, že v prípade zopakovania takéhoto incidentu bude reagovať silou. Jej ministerstvo obrany v nedeľu uviedlo, že nariadilo delostrelectvu a ďalším jednotkám pri hranici, aby sa "plne pripravili na spustenie paľby".



Juhokórejská armáda v pondelok uviedla, že je "plne pripravená" reagovať. Predtým podľa agentúry Reuters poprela, že by bola za letmi dronov. Miestne médiá priniesli dohady, že ich mohli vyslať skupiny juhokórejských aktivistov, ktorí už dlho posielajú do KĽDR propagandu a americké doláre, obvykle balónmi.



Minulý týždeň Pchjongjang vyhlásil, že úplne zablokuje svoju hranicu s Južnou Kóreou a vybuduje tam obranné stavby, aby sa vyrovnala s "konfrontačnou hystériou" juhokórejských a amerických ozbrojených síl.



Napätie na Kórejskom polostrove je najvyššie za celé roky. Pchjongjang pokračuje v provokatívnych testoch zbraní a Soul a Washington rozširujú svoje spoločné vojenské cvičenia. Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA informovala o utorkovom teste delostreleckého systému dlhého dosahu, ktorý podľa pozorovateľov predstavuje priamu hrozbu pre Soul. Juhokórejské hlavné mesto sa nachádza len hodinu cesty autom od hranice.