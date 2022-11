Soul: KĽDR vypálila do Japonského mora ďalšiu balistickú strelu

Soul 17. novembra (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok vypálila smerom do Japonského mora ďalšiu balistickú raketu krátkeho doletu. Informovala o tom juhokórejská armáda. TASR správu prevzala z agentúr AP a Jonhap.



Vypálenie strely sa uskutočnilo len niekoľko hodín po tom, čo Pchjongjang vyhlásil, že ak budú Spojené štáty stále trvať na svojich záväzkoch brániť svojich spojencov v indicko-tichomorskom priestore, uskutoční "intenzívnejšie vojenské operácie".



Agentúra AP pripomína, že vypálenie balistickej rakety sa uskutočnilo po trilaterálnom stretnutí amerického prezidenta Joea Bidena, japonského premiéra Fumia Kišidu a juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola v Kambodži, ktorí testy balistických striel zo strany KĽDR ostro odsúdili.



Severná Kórea tento rok mimoriadne zintenzívnila skúšky zbraní. Skúšobne odpálila už viac než dve desiatky balistických rakiet, pričom jedna z nich preletela aj ponad Japonsko. Na začiatku novembra vypálila vyše 30 rakiet do Japonského a Žltého mora v reakcii na šesťdňové spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórey a Spojených štátov.



V súvislosti so zvýšenou vojenskou aktivitou Severnej Kórey sa množia náznaky, že KĽDR už dokončila prípravy na svoj siedmy jadrový test.