Soul: KĽDR vypálila do mora najmenej jednu balistickú strelu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Juhokórejská armáda informovala, že analyzuje podrobnosti odpálenia, vrátane typu a dosahu rakety.

Autor TASR
Soul 7. novembra (TASR) - Severná Kórea v piatok vystrelila najmenej jednu neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Japonskému moru, uviedla juhokórejská armáda. Stalo sa tak približne týždeň po tom, čo americký prezident Donald Trump schválil plán Južnej Kórey na výstavbu jadrovej ponorky. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.

„Severná Kórea vystrelila neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Východnému moru,“ uviedol Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS), pričom mal na mysli more známe aj ako Japonské more.

Juhokórejská armáda informovala, že analyzuje podrobnosti odpálenia, vrátane typu a dosahu rakety.

Severná Kórea naposledy vystrelila balistické rakety krátkeho doletu 22. októbra, pred summitom Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý hostila Južná Kórea.

Vypustenie rakiet prišlo deň po tom, ako Severná Kórea odsúdila najnovšie sankcie USA voči ôsmim severokórejským jednotlivcom a dvom organizáciám za pranie špinavých peňazí súvisiace s kyberkriminalitou. Pchjongjang ich označil za dôkaz „zlej a nepriateľskej povahy“ Washingtonu voči severokórejskému režimu a prisľúbil, že odpovie primeraným spôsobom.
