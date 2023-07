Soul: KĽDR vypálila dve balistické rakety krátkeho doletu

Pchjongjang 24. júla (TASR) - Dve balistické rakety krátkeho doletu vypálila v pondelok Severná Kórea do Japonského mora, vyhlásila juhokórejská armáda. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Prvotné správy hovorili o jednej strele, ktorú juhokórejskí a japonskí predstavitelia identifikovali ako pravdepodobne balistickú raketu.



Balistické rakety vypálila KĽDR z oblasti hlavného mesta Pchjongjang v krátkom slede — jednu päť minút pred utorkovou polnocou miestneho času a druhú o polnoci. Obe strely dopadli do mora 400 kilometrov východne od miesta odpalu. Japonská pobrežná stráž vyzvala posádky lodí plaviacich sa v danej oblasti, aby si dávali pozor na prípadné trosky rakiet.



Juhokórejský generálny štáb tento krok Severnej Kórey kritizoval ako "vážnu provokáciu", ktorá ohrozuje mier a stabilitu v regióne. Dodal, že v spolupráci s USA bude vo zvýšenej miere monitorovať vojenské aktivity KĽDR.



K vystreleniu rakiet došlo niekoľko hodín po tom, čo na vojenskú základňu na juhokórejskom ostrove Čedžu priplávala americká ponorka USS Annapolis. Ide síce o ponorku na jadrový pohon, avšak vyzbrojená je konvenčnými zbraňami. Minulý týždeň priplávala do juhokórejského Pusanu iná americká ponorka — USS Kentucky. Išlo o prvú americkú ponorku vyzbrojenú jadrovými zbraňami v Južnej Kórei za uplynulé štyri desaťročia. Severná Kórea zareagovala vypálením niekoľkých balistických striel a rakiet s plochou dráhou letu.