< sekcia Zahraničie
Soul: KĽDR vypálila niekoľko balistických rakiet s krátkym doletom
KĽDR spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu dlhodobo považuje za prípravu na inváziu a často počas nich odpaľuje svoje rakety.
Autor TASR
Soul 20. augusta (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok vypálila približne desať balistických rakiet krátkeho doletu, oznámili vo štvrtok vojenské zdroje v Soule. Stalo sa to iba niekoľko hodín po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa ešte tento rok stretne so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, píše TASR podľa AFP.
Najnovšie odpaly rakiet Pchjongjangu prichádzajú v čase, keď Južná Kórea a Spojené štáty organizujú každoročné vojenské cvičenia Ulchi Freedom Shield v obmedzenom rozsahu na základe Trumpovho rozhodnutia.
KĽDR spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu dlhodobo považuje za prípravu na inváziu a často počas nich odpaľuje svoje rakety.
Americký prezident sa v súčasnosti snaží oživiť vzťah s Kimom, ktorý podľa vlastných slov nadviazali počas svojho prvého funkčného obdobia. Novinárom v stredu v Bielom dome povedal, že sa so severokórejským vodcom plánuje stretnúť ešte v tomto roku.
Trump zdôraznil, že je dôležité s Kimom vychádzať, a dodal, že Pchjongjang má v súčasnosti 57 „veľmi silných“ jadrových zbraní. Soul ich počet odhaduje na 80 až 120.
Niekoľko hodín po Trumpových vyjadreniach povedal pre AFP predstaviteľ juhokórejskej armády, že KĽDR vypálila z oblasti Pchjongjangu „asi desať balistických rakiet krátkeho doletu“.
Na incident reagovalo aj Japonsko. Kancelária premiérky na sieti X potvrdila, že podozrivá „balistická raketa vypálená Severnou Kóreou pred chvíľou už dopadla“.
Trumpovo zameranie sa na Kima a obmedzenie spoločných vojenských cvičení medzi USA a Južnou Kóreou vyvolalo u ázijských spojencov obavy. Podľa AFP jeho kroky zároveň podnietili špekulácie, že sa snaží dosiahnuť úspech v zahraničnej politike, keďže konflikt medzi Spojenými štátmi Iránom uviazol na mŕtvom bode.
Sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong v stredu uviedla, že jej brat vníma Trumpa pozitívne a vzťahy medzi nimi sú naďalej „vynikajúce“. Dodala však, že nemá informácie o žiadnej súčasnej komunikácii medzi lídrami.
Najnovšie odpaly rakiet Pchjongjangu prichádzajú v čase, keď Južná Kórea a Spojené štáty organizujú každoročné vojenské cvičenia Ulchi Freedom Shield v obmedzenom rozsahu na základe Trumpovho rozhodnutia.
KĽDR spoločné cvičenia Washingtonu a Soulu dlhodobo považuje za prípravu na inváziu a často počas nich odpaľuje svoje rakety.
Americký prezident sa v súčasnosti snaží oživiť vzťah s Kimom, ktorý podľa vlastných slov nadviazali počas svojho prvého funkčného obdobia. Novinárom v stredu v Bielom dome povedal, že sa so severokórejským vodcom plánuje stretnúť ešte v tomto roku.
Trump zdôraznil, že je dôležité s Kimom vychádzať, a dodal, že Pchjongjang má v súčasnosti 57 „veľmi silných“ jadrových zbraní. Soul ich počet odhaduje na 80 až 120.
Niekoľko hodín po Trumpových vyjadreniach povedal pre AFP predstaviteľ juhokórejskej armády, že KĽDR vypálila z oblasti Pchjongjangu „asi desať balistických rakiet krátkeho doletu“.
Na incident reagovalo aj Japonsko. Kancelária premiérky na sieti X potvrdila, že podozrivá „balistická raketa vypálená Severnou Kóreou pred chvíľou už dopadla“.
Trumpovo zameranie sa na Kima a obmedzenie spoločných vojenských cvičení medzi USA a Južnou Kóreou vyvolalo u ázijských spojencov obavy. Podľa AFP jeho kroky zároveň podnietili špekulácie, že sa snaží dosiahnuť úspech v zahraničnej politike, keďže konflikt medzi Spojenými štátmi Iránom uviazol na mŕtvom bode.
Sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong v stredu uviedla, že jej brat vníma Trumpa pozitívne a vzťahy medzi nimi sú naďalej „vynikajúce“. Dodala však, že nemá informácie o žiadnej súčasnej komunikácii medzi lídrami.