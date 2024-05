Soul: KĽDR vypálila viacero balistických rakiet krátkeho doletu

Soul 30. mája (TASR) - Severná Kórea odpálila vo štvrtok skoro ráno niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu, informovala vo štvrtok juhokórejská armáda.



Zbor náčelníkov štábov ozbrojených síl Južnej Kórey (JSC) podľa agentúry AFP uviedol, že detegoval odpálenie asi desiatich striel, o ktorých predpokladá, že mohli byť balistickými raketami krátkeho doletu. Vypálené boli do vôd východne od Kórejského polostrova.



Strely preleteli približne 350 kilometrov, uviedol JSC a dodal, že špecifiká analyzuje spolu so Spojenými štátmi a Japonskom.



Vypustenie týchto striel označil JSC za provokáciu, ktorá vážne ohrozuje mier a stabilitu na Kórejskom polostrove.



Odpal striel potvrdila aj japonská pobrežná stráž a úrad japonského premiéra, ktoré oznámili, že zisťujú ďalšie informácie.



V stredu Pchjongjang vyslal smerom do Južnej Kórey vyše 200 balónov s balíkmi rôzneho odpadu - zrejme aj vrátane zvieracích výkalov. KĽDR pritom už počas uplynulého víkendu varovala, že zasype pohraničné oblasti Južnej Kórey "kopami odpadu a špiny" za jej propagandistickú kampaň.



Odpal balistických rakiet sa odohral len niekoľko dní po tom, čo sa posledný pokus Severnej Kórey vyniesť na obežnú dráhu špionážnu družicu skončil v pondelok výbuchom vo vzduchu.



V prejave, ktorý zverejnila oficiálna kórejská centrálna tlačová agentúra v stredu večer, vodca KĽDR Kim Čong-un uviedol, že KĽDR tento neúspech neodradil.



"Je prirodzené, že po neúspechu sa človek naučí viac a dosiahne aj väčší pokrok," povedal Kim v prejave v Akadémii obranných vied.