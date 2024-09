Soul: KĽDR vypálila viacero balistických rakiet krátkeho doletu

Soul 12. septembra (TASR) - Severná Kórea odpálila vo štvrtok ráno smerom k Japonskému moru niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu, tvrdí juhokórejská armáda. Soul to označil za provokáciu a prisľúbil ráznu reakciu. TASR sa odvoláva na svetové agentúry.



Podľa juhokórejskej armády boli rakety vypálené z Pchjongjangu a pred dopadom do vôd medzi Kórejským polostrovom a Japonskom leteli približne 360 kilometrov. Japonský premiér Fumio Kišida dal úradom pokyn, aby zaistili bezpečnosť lodí a lietadiel. Bezprostredne nehlásili žiadne škody.



Naposledy KĽDR vystrelila balistickú raketu zo svojho územia pred viac ako dvoma mesiacmi. Pred troma dňami však severokórejský vodca Kim Čong-un prisľúbil, že zdvojnásobí úsilie v tejto oblasti, aby boli jeho jadrové sily plne pripravené na boj so Spojenými štátmi a ich spojencami.



Severná Kórea podľa neho čelí "vážnej hrozbe" v podobe "bezohľadnej expanzie" regionálneho vojenského bloku pod vedením USA, z ktorého sa formuje jadrový vojenský blok. Tento vývoj podľa Kima núti KĽDR, aby posilňovala svoje vojenské kapacity.



KĽDR predošlý týždeň vypustila smerom k územiu Južnej Kórey ďalšie balóny s odpadkami. Od mája ich boli tisícky, pričom obsahovali papiere, zvyšky látok, ohorky cigariet a dokonca aj hnoj. Svoje konanie označila za odvetu proti juhokórejským občianskym aktivistom, ktorí cez hranicu vypúšťajú propagandistické letáky proti KĽDR.