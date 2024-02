Soul: Muničné továrne v KĽDR pracujú na plný výkon

Soul 27. februára (TASR) - Severokórejské muničné továrne pracujú na plný výkon, aby mohli Rusku dodávať zbrane výmenou za potraviny a iné komodity, uviedol juhokórejský minister obrany Sin Won-sik podľa utorkovej správ agentúry Jonhap.



"Zatiaľ čo niektoré severokórejské zbrojárske továrne pracujú na 30 percent kapacity z dôvodu nedostatku surovín a energie, iné pracujú na plný výkon - predovšetkým tie, ktoré produkujú zbrane a strely pre Rusko," uviedol Sin na pondelkovom stretnutí s novinármi.



Podľa ministra sa odhaduje, že Severná Kórea od septembrového summitu severokórejského vodcu Kim Čong-una a ruského vodcu Vladimira Putina dodala do Ruska približne 6700 kontajnerov tovarov. Prepravovať mohli približne tri milióny nábojov 152 mm delostreleckých granátov alebo pol milióna 122 mm delostreleckých granátov.



Sin uviedol, že výmenou za dodávky zbraní do Ruska Severná Kórea zrejme dostáva potraviny a iné komodity, ako aj suroviny a súčiastky používané pri výrobe zbraní.



Minister predpokladá, že Moskva poskytla Pchjongjangu aj technológie súvisiace s družicami.



KĽDR totiž vlani v novembri umiestnila na obežnú dráhu svoju prvú špionážnu družicu a avizovala, že tento rok vypustí ďalšie tri.



Hoci táto severokórejská družica obieha okolo Zeme, Sin je skeptický k tvrdeniam KĽDR, že je schopná fotografovať hlavné juhokórejské a americké vojenské objekty.



""Nevykazuje žiadne známky fungovania a iba obieha bez aktivity"," povedal juhokórejský minister.



Ak bude závislosť Ruska od severokórejskej munície a zbraní rásť, Sin predpokladá, že v budúcnosti sa pravdepodobne rozšíri aj rozsah ruskej vojenskej technologickej pomoci.



Minister obrany Sin Won-sik to uviedol v čase, keď sa zvyšujú obavy z údajných dodávok zbraní zo Severnej Kórey do Ruska, určených na použitie vo vojne proti Ukrajine. Ukrajina pritom zápasí s nedostatkom munície v dôsledku meškajúcej západnej vojenskej pomoci.