Soul poprel, že by zbrane určené pre USA mali smerovať na Ukrajinu

Soul 11. novembra (TASR) - Južná Kórea v piatok poprela správu amerických novín The Wall Street Journal, ktoré vo štvrtok informovali, že Soul plánuje Spojeným štátom predať delostrelecké granáty určené pre ukrajinské sily. Južná Kórea zdôraznila, že ak dôjde k uzavretiu dohody s USA, munícia kalibra 155 milimetrov v počte 100.000 kusov bude len pre americké jednotky. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ministerstvo obrany v Soule vo vyhlásení potvrdilo, že prebiehajú rokovania americkej a juhokórejskej strany s cieľom doplniť nedostatok munície s kalibrom 155 milimetrov v USA. Zdôraznilo však, že podmienkou je, že Spojené štáty budú konečným prijímateľom. Rezort obrany dodal, že politika Soulu týkajúca sa neposkytovania smrtiacich zbraní Ukrajine zostáva nezmenená.



Washington je kľúčovým spojencom Soulu čo sa týka bezpečnosti a na ochranu pred Severnou Kóreou vyzbrojenou atómovou zbraňou, majú USA v Južnej Kórei umiestnených približne 27.000 vojakov.



AFP komentuje, že Soul poskytol Kyjevu inú formu pomoci než sú smrtiace zbrane, avšak zrejme v snahe zachovania väzieb s Ruskom, ktoré je hlavným sprostredkovateľom čo sa týka vzťahu so Severnou Kóreou, vývoz zbraní na Ukrajinu nepovolil.



USA nedávno obvinili Severnú Kóreu, že do Ruska tajne posiela delostrelecké granáty. Pchjongjang to poprel s tým, že ide o "nepodložené" obvinenia.